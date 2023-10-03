وكيل دفاع النواب: دور الانعقاد الجديد سيكون حافلا بالتشريعات التي تسهم في التيسير على المواطنين

أكد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن التحديات التي تواجه الوطن تتطلب التكاتف من أجل بناء مصر الجديدة، وأن الإستراتيجية الوطنية التي اعتمدها الرئيس السيسي كانت حائط صدّ لحماية الوطن من المخاطر.

وأضاف وكيل دفاع النواب، في تصريحات للمحريين البرلمانين، عقب إعلان نتائج انتخابات لجنة الدفاع واللجان النوعية، وفوزه بوكالة اللجنة، أن دور الانعقاد الجديد سيكون حافلًا بعدد من التشريعات والقوانين التي ستُحدث زخمًا كبيرًا تسهم في تسهيل حياة المواطن، موضحًا أن الدولة المصرية تجاوزت الكثير من الصعاب، وننتظر ثمار الجهد والمثابرة لكل المصريين.

وشكر المصري جميع أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي على ثقتهم الغالية، مؤكدًا أننا أسرة واحدة نعمل من أجل الوطن أقسمنا على حفظ مقدّرات الوطن والحفاظ على أركانه وترابه، وماضون في رسالتنا من أجل رفعة شأن بلدنا الغالي مصري.

وأسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، عن فوز النائب اللواء أحمد العوضي برئاستها، وكل من النائبين إبراهيم المصري وأحمد يحيى الجحش بمقعدي الوكالة، وفاز بأمانة السر النائب محمد راضي.