وكيل خطة النواب يواجه وزير الصناعة بمشاكل المناطق الصناعية في سوهاج

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الثلاثاء المقبل طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى المهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة بشأن العقبات والمشاكل التى يواجهها المستثمرون وأصحاب المصانع بالمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج والتى تضم المناطق الصناعية بحي الكوثر وغرب طهطا و غرب جرجا و المنطقة الصناعية بالاحايوة شرق.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة في طلب الإحاطة أيضا إلى مشكلة عدم الانتهاء من مشروع إنشاء مدينة الأثاث بالمنطقة الصناعية بطهطا وعدم الاستفادة الكاملة من المكون الصناعي بقرض البنك الدولى الممنوح لمحافظة سوهاج من 6 سنوات حيث تمت الموافقة عليه منذ عام 2016 .

ومن المنتظر أن يناقش المجلس بحث سبل وآلية وزارة التجارة والصناعة لحل هذه المشاكل وأسباب هذا التعثر والتصور المستقبلي للوزارة للتعامل مع هذه المعوقات.