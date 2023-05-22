وكيل خطة النواب يطالب الصحة بإيضاح طرق سد العجز بين المخصص والمطلوب بالموازنة الجديدة

قال مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن وزارة الصحة طلبت من وزارة المالية استثمارات تقدر ب 47 مليار جنيه في موازنة 2023/2024 في حين خصصت تقديرات الموازنة 14.7 مليار جنيه فقط وفقا لما أعلنته وزارة الصحة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الاثنين لمناقشة موازنة وزارة الصحة للعام المالي 2023/2024.

وتساءل سالم كيف ستقوم وزارة الصحة بسد العجز بين ما هو مخصص والذي لا يمثل 25٪؜ من المطلوب مع مراعاة أن تلك التقديرات في الموازنة تمت قبل ارتفاع الأسعار .

وقال مصطفي سالم أن مستشفي طما بدأ العمل فيها عام 2017 ومبانيها علي 7 الاف متر وللاسف الشديد وزارة الصحة قامت بهدم جميع المبانى وتوقفت الخدمة الا بنسب ضئيلة جدا والمواطن يسافر 60 كيلو حتى يحصل علي الخدمة الطبية من سوهاج او اسيوط .

أضاف سالم أن مستشفي طما يتم العمل بها منذ 7 سنوات ونسب التنفيذ حتى الآن 40٪؜ فقط وما يحدث في مستشفي طما سبة في جبين وزارة الصحة وينسف مجهود وزارة الصحة في محافظة سوهاج بالكامل متسائلا متى سيتم الانتهاء من العمل في مستشفي طما وطلب ميعاد محدد للانتهاء منها وتشغيلها .

بدوره أكد الدكتور أنور اسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات ، أنه في حالة وجود استثمارات أقل من الاستثمارات المطلوبة نقوم بتعديل الخطة ونبدأ بالأولويات موضحا أن كل الدعم المخصص من وزارتى المالية والتخطيط تم انفاقه بالكامل.

وأضاف أننا وضعنا برنامج زمنى لمستشفي طما وكنا نحتاج لتغيير مقاول الاعمال المدنية وهو ما تم بالفعل ولاول مرة تم تغيير جهة الإسناد ذاتها بعد التنسيق بين وزير الصحة والوزير المختص وأكد انة سيتم تشغيل مستشفي طما في 30 يونيو 2024 وذلك وفقا لحجم الأعمال المتبقية وجدول الاعمال وتعهد بذلك أمام اللجنة .