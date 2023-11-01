وكيل خطة النواب: دعوات المقاطعة لعدد من المنتجات «غير منطقية» وتضر الاقتصاد المصري

أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن دعوات المقاطعة لبعض المنتجات والعلامات التجارية العالمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي “غير مقبولة” وغير ” منطقية”، لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد المصري والاستثمارات الاجنبية المباشرة.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحاته لـ”المال”، أن المنتجات التي يتم الدعوة لمقاطعتها 98%-99% منها عمالة مصرية وتقوم بتسديد الضرائب للدولة وتعتبر منتج مصري وليس كما يروج البعض لأن تصنيعها يكون بمصانع داخل مصر، لافتا إلى أن تلك الدعوات سينتج عنها انخفاض في المبيعات وبالتالي تراجع فى الضرائب المسددة.

ودعا ياسر عمر إلى ضرورة الفصل بين الاقتصاد والتعاطف الوطني، لأن الظروف الاقتصادية الحالية تحتم علينا مراعاة ذلك لأن الضرر الاقتصادي الناتج عنها أكبر بكثير علي مصر، لافتا إلى أن المنتجات المحلية التي يتم الترويج لها على انها البديل موجودة في السوق المحلية منذ سنين ولا تتمتع بإمكانيات ولا قدرة إنتاجية تستوعب العمالة التي ستضرر من تلك الدعوات، قائلا : “هذا الأمر اثبت فشله منذ 50 عاما مضت”.