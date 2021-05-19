وكيل خطة البرلمان يدعو أعضاء «النواب والشيوخ» ورجال الأعمال للتبرع لإعمار غزة

دعا النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، ونائب دائرة طما وطهطا وجهينة بسوهاج أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكل رجال الأعمال والشرفاء بالتبرع لصالح إعمار غزة بعد ما شهدته من أعمال دمار ، مؤكدا تبرعه بمكافأة شهر لإعمار غزة.

وناشد سالم في تصريحات له الحكومة، بتخصيص رقم حساب لجمع هذه التبرعات لصالح غزة، مشددا على الدور المهم والتاريخي لمصر المساند لكل الدول العربية وعلى رأسها فلسطين ودعمها غير المحدود لهذه القضية منذ نشأة دولة إسرائيل عقب نكبة 48.

وتقدم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالعزاء لأسر شهداء دولة فلسطين العربية الشقيقة جراء العمليات العسكرية والقذف الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلية والذى تابعه العالم أجمع في آخر أيام شهر رمضان المعظم والاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة على المسجد الأقصى وأهالينا في مدينة القدس المباركة.

وأكد أن مصر لم تتأخر يوما عن دعم القضية الفلسطينية، كما لم تدخر جهدا للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، فدائما تعتبر مصر القضية الفلسطينية ذات أولوية، وعلى مدار عقود ماضية تتحرك القاهرة للدفاع عن فلسطين بشتى الوسائل، وبعد تولى الرئيس السيسى، الحكم ظلت القضية الفلسطينية مركزية بالنسبة لمصر وبذلت العديد من الجهود لوقف إطلاق النار لتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني الذين يدفعون ثمن مواجهات عسكرية لا ذنب لهم فيها.

وأشاد النائب مصطفى سالم بما اتخذته مصر بقيادة الرئيس السيسى من إجراءات عاجلة لمساندة الجانب الفلسطينى خلال تلك الأزمة والتى تمثلت في فتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة والتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها وتسيير الحافلات التى تحمل المساعدات المصرية للشعب الفلسطينى عبر معبر رفح والذى تم فتحه منذ بداية الأزمة، مع توجية هيئة الإسعاف المصرية بتسخير جميع إمكانياتها لصالح نقل المصابين الفلسطينيين من معبر رفح إلى المستشفيات المصرية.

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، إلى تقديم مصر أكثر من مبادرة من شأنها وقف العمليات العسكرية وقتل الأبرياء بما يحقق ما يصبو إليه الشعب الفلسطيني كحق مشروع.

وأضاف : أن الدور الأبرز كانت مبادرة الرئيس بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار “ما يعادل 8 مليارات جنيه” لإعادة إعمار غزة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة والتي تفاعل معها كل الدوائر الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، حيث أعلن حزب مستقبل وطن بالمشاركة مع حزب حماة الوطن والشعب الجمهوري وتنسيقية شباب الأحزاب عن تنظيم قوافل طبية وغذائية ومساعدات كهدية للشعب الفلسطيني الجمعة القادمة.

من ناحية أخرى ، أشاد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، ونائب دائرة طما وطهطا وجهينه بسوهاج بكلمة وزير الخارجية المصرى سامح شكرى خلال جلسة مجلس الأمن ، مشيرا إلى أنها استمرار للموقف الواضح لمصر تجاه هذه القضية والتى نددت بموقف جيش الاحتلال تجاه أهالينا بقطاع غزة.

وأشار سالم إلى أن وزير الخارجية سامح شكرى، وجه رسائل حاسمة وقوية خلال كلمته بشأن تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط، قائلا: “إنه لا سلام فى المنطقة دون إيجاد حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، ونحن هنا لا نحتاج إلى إعادة اختراع العجلة، فالحل موجود، إذ إن حل الدولتين، رغم كل شيء، ما زال هو الخيار العملى الوحيد الذى ترتضيه كافة الأطراف) تلك هي المعركة الدبلوماسية التي تخوضها مصر دفاعاً عن الحقوق الفلسطينية المشروعة وما شهدته الأراضي المقدسة للمسجد الأقصى من ممارسات مستفزة لمشاعر الملايين، مناشدا العالم بالتدخل السريع لوقف هذه الأعمال والاحتكاكات.

واستطرد سالم ، قائلا: إن التحرك المصري المكثف إنسانياً وطبياً واقتصادياً وسياسياً من جميع طوائف الشعب المصري وأحزابه وقيادته وفي القلب منها رئيس الدولة يؤكد مرة أخرى أن مصر ستظل دائماً المدافع الأول عن قضايا الأمة العربية بالأفعال وليس بالخطابات والكلمات الجوفاء.

ودعا النائب مصطفى سالم أحرار العالم وجميع المهتمين بحقوق الإنسان وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية ومنظمات حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لحماية حق الحياة للإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال.

وعبر عن شعوره بالفخر بمصريته وببلده القوية والقادرة والفعالة وفخور بالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مصر الحر القوي.