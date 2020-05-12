اقتصاد وأسواق

وكيل «خطة» البرلمان: موازنة 2021 تقشفية بسبب كورونا ولن يتأثر بها المواطن البسيط

أشار إلى أن الأولوية ستكون لوزارة الصحة والتعليم العالي كما سيتم الاهتمام بالمصانع المصرية في الفترة القادمة.
أحمد صبري 1:11 ص, الأربعاء, 13 مايو 20 1:11 ص, الأربعاء, 13 مايو 20

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قال النائب  ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن موازنة  العام القادم ستكون تقشفية نظرا لأزمة كورونا التى اجتاحت مصر والعالم، موضحا أن تلك الموازنة لن يتأثر بها المواطن البسيط ولن تعمل على أى زيادات في الأسعار.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد أن هناك 400 مليار جنيه عجزا في الموازنة، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون لوزارة الصحة والتعليم العالي كما سيتم الاهتمام بالمصانع المصرية في الفترة القادمة.

وطالب وكيل لجنة الموازنة البنك المركزي بتغيير سياساته النقدية وتقليل الفائدة لأنها تثقل ديون  الحكومة.

وأوضح أنه ينبغي أن لاتزيد الفائدة على 6%.  

وتابع: “الموزانة القادمة ستكون تقشفية وأولوياتي هي المصنع المصري والمواطن ده فوق دماغنا ورئيس الجمهورية ضحى بشعبيته من أجل الإاصلاح الاقتصادي والمواطن مش هيتأثر بحاجة والفترة ده أعلى شعبية للرئيس والحكومة ومفيش حاجة هتزيد لأن المواطن استحمل ال3 سنين اللى فاتت .

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بقلم أحمد صبري

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