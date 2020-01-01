وكيل خطة البرلمان: مبادرات البنك المركزى تدعم الصناعة المصرية

أكد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان أن مبادرات البنك المركزى المصرى تستهدف دعم حركة الاقتصاد المصرى فى مجالات الصناعة والسوق العقارية والسياحة ، ومعدلات النمو الاقتصادى.

ياسر عمر: خفض أسعار غاز المصانع ضرورة

وقال عمر فى تصريحات صحفيه له اليوم : ” إننا فى حاجة بشكل كبير لدعم الصناعة المصرية من خلال خفض أسعار غاز المصانع ، وذلك بهدف حل مشاكل المصانع المتعثرة “.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان إلى أن خفض أسعار غاز المصانع سيسهل على أصحاب المصانع، بحيث تكون لديهم الإمكانية للعمل فى 3 ورديات و ليس وردية واحدة ، الأمر الذى يمنحهم فرصة أكبر فى التنافسية من خلال التصرف فى منتجاتهم.

وكيل موازنة النواب: مبادرات البنك المركزى إيجابية

وتابع: نفس الأمر بالنسبة لمبادرة دعم السياحة والتى تعتبر مبادرة إيجابية من جانب البنك المركزى خاصة أن قطاع السياحة يعانى من بعض المشاكل مع البنوك ، وبالتالى فمن الأفضل أن يتم حل هذه المشاكل سريعا ، حتى ينتعش القطاع مرة أخرى ويعود إلى سابق عهده.