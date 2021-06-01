سيـــاســة

وكيل خطة البرلمان :اجتماعات مكثفة لأعداد تقرير نهائي عن مشروع الموازنة الجديدة

7 اجتماعات الأسبوع المقبل
ياسمين فواز 8:33 ص, الثلاثاء, 1 يونيو 21 8:33 ص, الثلاثاء, 1 يونيو 21

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اكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، أن اللجنة سوف تقعد 7 إجتماعات خلال الأسبوع القادم عقب الجلسات العامة.

وفند وكيل خطة البرلمان الاجتماعات كالتالي :

-الاجتماع الاول لمناقشة مشروع موازنة وزارة التنمية المحلية فيما يخص محافظتي سوهاج واسيوط للسنة المالية 2021/2022

  • الاجتماع الثاني لمناقشة مشروع موازنة وزارة التنمية المحلية فيما يخص محافظتي الدقهلية والغربية للسنة المالية 2021/2022.
  • الاجتماع الثالث لمناقشة مشروع موازنة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار للسنة المالية 2021/2022.
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-كما تناقش اللجنة في اجتماعها الرابع مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022.

  • وتناقش اللجنة في اجتماعها الخامس موازنة البرامج والأداء والتي تم تطبيقها على بعض الوزارات والجهات التابعة والمستقلة وذلك للسنة المالية 2021/2022.
  • والاجتماع السادس لمناقشة مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2021/2022 وكذلك تدراس ونظر تقرير مجلس الشيوخ عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن ذات السنة وفى ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصاديه والاستثمار.
  • و تختم اللجنة اجتماعتها بمناقشة مشروع موازنة مجلس النواب للسنة المالية الجديدة.
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وأضاف وكيل خطة البرلمان ان الأسبوع المقبل ادم يمثل الاسبوع الاخير في اجتماعات اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، وذلك لأعداد تقرير شامل عن الموازنة العامة للدولة من قبل لجنة الخطة والموازنة وذلك قبل مناقشتها في اولي الجلسة العامة.

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بقلم ياسمين فواز

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