وكيل خارجية النواب: ضبط سفينة المتفجرات يثبت تمويل تركيا للإرهاب

ياسمين فواز:قالت النائبة سامية رفلة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن ضبط السفينة القادمة من تركيا والمتجهة لليبيا محملة بالمتفجرات يثبت بالدليل القاطع أن تركيا تتواطئ مع قطر فى تمويل الإرهاب فى المنطقة العربية بشكل عام وفى ليبيا ومصر بشكل خاص.وأكدت رفلة فى بيان اليوم السبت، أن تركيا كا

ياسمين فواز:

قالت النائبة سامية رفلة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن ضبط السفينة القادمة من تركيا والمتجهة لليبيا محملة بالمتفجرات يثبت بالدليل القاطع أن تركيا تتواطئ مع قطر فى تمويل الإرهاب فى المنطقة العربية بشكل عام وفى ليبيا ومصر بشكل خاص.

وأكدت رفلة فى بيان اليوم السبت، أن تركيا كانت تستهدف من مرور هذه السفينه المحملة بالمتفجرات إلى ليبيا زعزعة الأمن القومى فى ليبيا و على الحدود المصرية الليبية بهدف تسلل إرهابيين إلى ليبيا ومصر محملين بالأسلحة حديثة للقيام بعمليات إرهابية.

وأشارت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إلى أن تركيا تريد أن تكسر شوكة مصر، خاصه فى ظل موقف الرئيس السيسى الداعم للقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مرتع للإرهابيين وهدم إستقرارها وإحداث إنفلات أمنى بها على شاكلة سوريا والعراق وليبيا.

كما أشادت بموقف دولة اليونان بعد ضبطها للسفينة القادمة من تركيا والمتجهة لليبيا محملة بالمتفجرات ، مشيره إلى أن موقف اليونان نابع من علاقتها الوطيدة مع مصر ورغبتها فى التعاون المشترك مع الجانب المصرى فى تجفيف منابع الإرهاب فى المنطقة.

