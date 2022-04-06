أخطرت شركة «تويوتا إيجيبت»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «تويوتا» في مصر، شبكة موزعيها المعتمَدين بزيادة أسعار سيارات «تويوتا ياريس» بقيمة تتراوح بين 35 و50 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «تويوتا»، ارتفعت أسعار طرازات «ياريس» الفئة الأولى «Comfort» إلى 395 ألف جنيه.

وقفزت أسعار سيارات «تويوتا ياريس» الفئة الثانية «Smart» إلى 410 آلاف جنيه.

ينتمي طراز «ياريس» لفئة السيارات الهاتشاك، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة قدرها 123 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 153 نيوتن/ متر.