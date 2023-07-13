وكيل «تويوتا» يرفع أسعار سيارات «بيلتا» بنحو 100 ألف جنيه

أخطرت شركة «تويوتا إيجيبت»، الوكيل المحلي لـ«تويوتا»، شبكة موزعيها المعتمدين، اليوم، بزيادة أسعار سيارات تويوتا بيلتا بقيمة بلغت 100 ألف جنيه لمختلف الفئات.

أسعار تويوتا بيلتا

الفئة السعر القديم السعر الجديد Active 540 640 Smart 595 695 القيمة بالألف جنيه

وتنتمي «بيلتا» إلى فئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 103 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلَنة عن «تويوتا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12 ثانية.

وزودت طرازات تويوتا بيلتا ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «2 وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع الكتروني للفرامل EBD – نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها «مصابيح أمامية وخلفية هالوجين – مرايات جانبية كهربائية – مكيف هواء يدوي – عجلة قيادة متعددة الوظائف مكوه من الجلد – زجاج كهربائي – إمكانية ضبط مستوى المقاعد الأمامية يدوي – قفل مركزي، وجنوط رياضية 15 بوصة».

وتحتوى «بيلتا» على نظام ترفيهي مكون من «مكبرات صوتية – بلوتوث – مدخل AUX وUSB – إمكانية التحكم في الراديو من عجلة القيادة، وغيرها».

فيما تزيد الفئة الثانية ببعض التجهيزات الإضافية، من بينها «مثبت سرعة – زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح – امكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية – مصابيح ضباب أمامية – مصابيح أمامية وخلفية LED- أضواء نهارية LED».

ودعمت تلك الفئة أيضًا ببعض الكماليات الأخرى، ومن أبرزها «مرايات ضم كهربائيًا – شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو وآبل كار بلاي – مكيف هواء رقمي مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – فرش المقاعد من الجلد – جنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».