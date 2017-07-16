وكيل توماس كوك ينفي إلغاء أي حجوزات لمصر

مودي الشاعر: رصد ردود الأفعال من الخارج غداً.. وانتقادات لـjwt لتجاهل الحدثدعاء محمودنفى مودي الشاعر رئيس شركة برايت سكاي، وكيل شركة توماس كوك في مصر، ما تردد مؤخراً عن إلغاء حجوزات السفر لمصر من قبل شركة توماس كوك العالمية بعد حادث الغردقة، مؤكداً أن رصد ردود الأفعال والإلغاءات لن يظه

مودي الشاعر: رصد ردود الأفعال من الخارج غداً.. وانتقادات لـjwt لتجاهل الحدث

دعاء محمود

نفى مودي الشاعر رئيس شركة برايت سكاي، وكيل شركة توماس كوك في مصر، ما تردد مؤخراً عن إلغاء حجوزات السفر لمصر من قبل شركة توماس كوك العالمية بعد حادث الغردقة، مؤكداً أن رصد ردود الأفعال والإلغاءات لن يظهر قبل غدا الاثنين.

وكانت سائحتان ألمانيتان قد قتلا في حادث طعن على شاطئ أحد الفنادق بقرية الذهبية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، كما أسفر الحادث عن إصابة أربعة آخرين واعتقال شخص يشتبه به في الهجوم، وقالت وزارة الداخلية المصرية إن المشتبه به يخضع الآن للتحقيق لتحديد دوافعه.

وأضاف الشاعر لـ”المال”، أن شركة توماس كوك تستهدف زيادة عدد رحلاتها لمصر خلال الموسم الشتوي بنحو 35% مقارنة بالموسم الماضي، منتقداً تجاهل شركة الدعاية والترويج للسياحة المصرية “جي دبليو تي” للحدث وعدم إصدرها بيان رسمي توضح فيه الموقف بأكمله.

وكانت شركة جي دبليو تي فازت بمناقصة حملة الدعاية لمصر في اغسطس 2015، بقيمة 22.8 مليون دولار.

وتابع الشاعر: “وسائل الأعلام الأجنبي تناولت الخبر .. خاصة المانيا والتي وصفت نشرات أخبارها الحادث بأنه ارهابي وهذا الأمر خطير”، على حد قوله، وتابع :”حتى الآن نتائج التحقيقات لم تظهر وبالتالي على شركة الدعاية القيام بوظيفتها”.

من جانبه تمني حسام الشاعر رئيس شركة بلو سكاي، كبري الشركات السياحية العاملة في البحر الأحمر، أن يكون دافع المعتدي على الوفود السياحية بقرية الذهبية إجراميًّا وليس إرهابيًّا، متابعاً أنهم في انتظار نتائج التحقيقات.

وكان القطاع السياحي تعرض لضربة قوية بعد سقوط الطائرة الروسية ميتروجيت في سيناء أكتوبر 2015، مما أسفر عن مقتل 215 شخصًا كانوا على متنها، مما نتج عنه إعلان بعض الدول الأجنبية حظر السفر لمصر بالإضافة إلي قيام روسيا وانجلترا بوقف رحلاتهم لمدينة شرم الشيخ، ولم ترفع بريطانيا وروسيا حتي الأن هذا الحظر.

