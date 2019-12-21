وكيل «تموين القاهرة» يكشف أسباب إحالة مدير إدارة الرقابة للنيابة الإدارية

لم يخطر مديرية التموين بالغرامات المالية والمخالفات التي تم توقيعها على أصحاب المخابز البلدية المدعمة

كشف اللواء عبدالنعيم حامد، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، أن مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، ارتكب مخالفة إدارية بشأن تحصيل الغرامات من المخابز البلدية المدعم التابعة في القاهرة.

يشار إلي أن محافظة القاهرة تضم ما يقرب من 3 آلاف مخبز بلدي مدعم، لحاملي البطاقات التموينية.

وقال حامد، في تصريحات خاصة لـ”المال”، إن مدير إدارة الرقابة التموينية لم يخطر مديرية التموين بالغرامات المالية والمخالفات التي تم توقيعها على أصحاب المخابز البلدية المدعمة، وذلك حتي يتسني لمديرية التموين تحصيل قيمة تلك الغرامات والمخالفات منهم.

وأضاف أنه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الموظف من قبل النيابة الإدارية، سيتم تحويله إلي وظيفة إدارية، ومن ثم سحب صفة الضبطية القضائية منه.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرر اليوم إيقاف مدير إدارة الرقابة التموينية لمديرية التموين بالقاهرة وإحالته للنيابة الإدارية لتلاعبه في المحاضر الرسمية المحررة ضد المخابز المخالفة.

جدير بالذكر أن المخالفات التي يتم توقيعها على أصحاب المخابز، تتنوع بين نقص وزن الرغيف، وعدم النظافة، والاحتفاظ ببطاقات الخبز، وتهريب دقيق، حيث توقع عليهم وزارة التموين مخالفات مالية وإدارية قد تصل إلي الحبس .