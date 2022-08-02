وكيل «تموين الإسكندرية» يتابع مراكز الخدمات المطورة ومراحل تأسيس ديوان عام المديرية الجديد

أجرى اليوم المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية يرافقه المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، جولات ميدانية شملت المرور على بعض مراكز الخدمات التموينية .



بدأت الجولات بزيارة مركز الخدمات التموينية حى شرق و الذى تفقد خلالها وكيل الوزارة سلسلة إجراءات الخدمات التى تقدم للمواطن وجودتها وتحدث إلى اخلاص الجارحي مديرة المركز وفريق العمل على ضرورة الاستمرار فى تجويد أداء الخدمات حيث أبدى المواطنون المترددون على المركز شعورهم بالارتياح لسهولة أداء الخدمات التموينية.



واستمرت الجولات لتشمل زيارة مركز خدمات طوسون حيث التقى مع هند أنور مديرة المركز و أعضاء فريق العمل وتابع آلية أداء الخدمات إلى المواطنين وتم التوجيه باستمرار كفاءة تقديم الخدمات حتى تتواكب مع التطوير الذى تبنته الوزارة للنهوض بقطاعات خدمة المواطنين.

كما تم استطلاع آراء بعض المواطنين على أداء المركز فى تقديم الخدمات التموينية حيث أكد الجميع أن التطوير الذى حدث وتحويل مكتب التموين إلى مركز مطور قضى تماما على الطوابير والزحام والمشاكل التى كانت تواجه المواطن.



واختتمت الجولات بزيارة لموقع الأرض المخصصة لبناء ديوان عام المديرية الجديدة لمتابعة عمليات الإنشاء حيث التقى مع مهندس الموقع واستمع الى شرح تفصيلى لمرحلة تجهيز الأساسات للدخول فى المراحل التالية حسبما تم الاتفاق عليه رسميا .



وصرح القلش بأن هذه الجولات والزيارات التى يحرص عليها وكيل الوزارة وقيادات المديرية تشجع وتساند خطوات تنفيذ خطط المديرية التى تشمل التطوير فى كافة النواحى الإدارية والفنية لتواكب سياسة الإصلاح الإدارى التى تتبناها القيادة السياسية للدولة .