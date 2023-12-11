وكيل تموين الأقصر: تنفيذ %40 من البنية التحتية بالمستودع الاستراتيجى

أكد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى محافظة الأقصر، فى تصريحات لـ”المال”، أنه تم الانتهاء من تنفيذ %40 من البنية التحتية والأساسية فى المستودع الاستراتيجى للسلع، والذى تم وضع حجر أساسه فى منتصف شهر أغسطس الماضى.

وقال صلاح إن المستودع الاستراتيجى مستهدف الانتهاء منه خلال عامين على أقصى تقدير، مشيرًا إلى أن الشركة المنفذة للمشروع تعمل على قدم وساق فى تنفيذه والانتهاء منه فى أسرع وقت ممكن، طبقَا لتوجيهات القيادة السياسية.

يذكر أن المستودع الاستراتيجى بمحافظة الأقصر يعد الثانى على مستوى الجمهورية، وذلك بعد إقامة المستودع الاستراتيجى فى محافظة السويس، إذ إن مستودع محافظة الأقصر تتولى إدارته وتشغيله شركة حسن علام للإنشاءات مقابل حق انتفاع مدة 35 عامًا، وبتكلفة استثمارية تصل إلى 2 مليار جنيه.

وفى سياق متصل، أضاف صلاح أنه يتم تكثيف المعروض من السلع الأساسية بمبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية فى المحافظة، وذلك فى عدد 5 معارض رئيسية فى المدن والمراكز، ونحو 5 سيارات سلعية متنقلة حمولتها تتراوح من 5 أطنان و1.5 طنًا.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية قامت بمد محافظة الأقصر بنحو 350 طنًّا من السكر المعبأ زنة 1 كيلو، ليتم طرحه فى المعارض السلعية بسعر 27 جنيهًا للمستهلكين.

وقال صلاح إن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية تشترك بها أيضَا 8 فروع تجزئة تابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة- إحدى شركات وزارة التموين- إضافة إلى 14 جمعية تعاونية استهلاكية، وعدد كبير من السلاسل التجارية بالقطاع الخاص.

وشدد صلاح على أنه يتم تشديد الرقابة التموينية على كافة الأسواق والمخازن التجارية فى أنحاء محافظة الأقصر لضبط المخالفين ومحتكرى السلع، وذلك من خلال الحملات التى تشنها الأجهزة المختلفة من مباحث التموين ومفتشى المديرية وجهاز حماية المستهلك.

ولفت صلاح إلى أنه يتم صرف السلع التموينية بإنتظام ودون أى نقص فى الأصناف المطروحة على قائمة المقررات التموينية، وذلك لنحو 380 ألف بطاقة مربوط عليها مليون مواطن، موضحَا أنه يتم شهريَا طرح ألف طن سكر، و300 طن لكل من الأرز والمكرونة والزيت، إضافة إلى ألفى طن من باقى السلع.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى الأقصر، أن منظومة السلع التموينية والخبز المدعم فى محافظة الأقصر تضم 475 بقالًا تموينيًّا، و180 منفذ جمعيتى، و320 مخبزًا بلديًّا مدعمًا.