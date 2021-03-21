سيـــاســة

وكيل تضامن البرلمان : نسعى لتذليل العقبات التي تواجه المواطنين

بالتعاون مع أجهزة الدولة
ياسمين فواز 9:35 م, الأحد, 21 مارس 21 9:35 م, الأحد, 21 مارس 21

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أكد النائب أحمد فتحى ، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى في البرلمان ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه يسعى خلال الفترة المقبلة العمل على تذليل العقبات والمشكلات التي تواجه المواطنين، وذلك بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة.

وقال وكيل تضامن البرلمان في تصريحاته له اليوم، أنه أطلق عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مبادرة لأستقبال اقتراحات وشكاوى المواطنين، مؤكدا أنه سيتم التواصل مع جميع الشكاوى فى أقرب وقت ممكن.

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وأضاف وكيل لجنة التضامن في البرلمان، أنه يؤمن بأحقية المواطن المصري فى عيش حياة كريمة ولاسيما الشباب، لذلك اتخذ “مصر بتقوم بشبابها” شعارا واتجاها صريحا له.

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بقلم ياسمين فواز

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