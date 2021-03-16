وكيل تضامن البرلمان : قرارات الرئيس بزيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور تاريخية

ثمن النائب أحمد فتحي، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، فضلا عن الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 17 مليار جنيه، تخصيص برنامج حافز مالى يقدر بحوالى 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، قرارات تاريخية، ووفاء بعهد القيادة السياسية بالوقوف فى صف الشعب ودعم كل الطبقات المجتمعية.

ولفت النائب أحمد فتحي في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه التوجيهات بمثابة هدية جديدة يقدمها الرئيس للمجتمع المصري

وأكد وكيل لجنة التضامن في البرلمان ، أن قرار الرئيس بدعم المواطنين والموظفين فى الدولة بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة باجمالى نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وغيرها من القرارات الهامة جميعها تصب فى صالح المواطنين وقيم بناء الانسان، مؤكدا أن المبادرات الرئاسية والقرارات الأخيرة، بادرة أمل واهتمام كبير بآمال المصريين، والاهتمام بحياتهم المعيشية

ولفت فتحي ، أن الرئيس حريص على دعم أصحاب المعاشات وإعطائهم حقوقهم كاملة، آخرها صرف مستحقات العلاوات الخمس لهم، منوها أن دعم المواطن وتوفير حياة كريمة له أصبحت استراتيجية تسير عليها القيادة السياسية وحريصة كل الحرص على تعميمها على كافة شرائح المجتمع، مما يبشر بمرحلة قادمة قوامها البناء والتطوير على كافة الاصعدة