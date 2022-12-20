وكيل «بيريللى»: «الإطارات» زادت أكثر من أربعة أضعاف خلال 2022

كشف أسامة الرومانى وكيل لـ«بيريللى» ومستورد لعدد من الماركات أن نقص الكميات داخل السوق وتعطل دخول البضائع من الموانئ وراء الارتفاعات المتتالية لأسعار الإطارات «الكاوتش» خلال الفترة الماضية.

وأوضح الرومانى لـ«المال» أن الإطارات زادت بأكثر من أربعة أضعاف خلال أشهر العام الحالى، مشيرا إلى أن عشوائية التسعير من التجار التى تعتمد على تقديرات جزافية للدولار تتعدى الأسعار الرسمية للبنوك وحتى السوق الموازية- على حد تعبيره.

وأضاف أن التجار والمستوردون يتحوطون ضد تقلبات العملة الأجنبية فى محاولة للحفاظ على قيمة رأس المال خاصة وأن الرؤية لا تزال ضبابية بشأن استيراد كميات جديدة من الخارج.

وقال إن هناك عددا كبيرا من مستوردى الإطارات يعانون منذ ستة أشهر صعوبة الإفراج عن شحناتهم الموجودة داخل الموانئ الأمر الذى يدفعهم لتحميل مبالغ الأرضيات على السعر النهائى للمستهلكين.

وتوقع «الرومانى» أن تشهد الفترة المقبلة زيادات فى أسعار الإطارات لمختلف الأنواع فى ظل عدم دخول كميات جديدة للأسواق، بجانب اتجاه المستهلكين نحو شراء «المستعملة» والتى تعتبر أرخص ثمنًا على حد تعبيره.

وأشار إلى أن شركة «الرومانى» لديها حاويات معلقة فى الموانئ منذ أربعة أشهر وهو الأمر الذى يحملها مبالغ تتراوح بين 19 و20 ألف دولار شهريًا كرسوم للأرضيات والتخزين وغيرها.

وتابع إن شركته التى تمتلك 12 فرعًا على مستوى الجمهورية تلجأ إلى شراء الكميات المطلوبة من التجار المتواجدين فى عدد من المحافظات والأرياف لتوفير مخزون يمكنها من تلبية الطلبات من المقاسات المختلفة.

وأضاف أن صعوبة تحويل الأرباح للشركات الأم وراء تراجع فكرة اتجاه ماركات لإنشاء مصانع محلية للإطارات خاصة فى قطاع الملاكى.

وقال إن «بيريللى» واجهت صعوبات فى تحويل أرباحها الموجودة فى البنوك المحلية المقدرة بمليار و600 مليون جنيه وهو الأمر الذى دفعها للتراجع عن فكرة الاستثمار فى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج إطارات الملاكى.

والمعروف أن «بيريللى» لديها مصنعًا لإنتاج إطارات النقل الثقيل والأتوبيسات فى الإسكندرية إلا أنها تستورد وحدات الملاكى من خلال مكتبها فى مصر. وأشار «الرومانى» إلى الشركات الأجنبية التى تمتلك فروعا محلية تستورد كمياتها بالدولار وتطرحها للتجار إلا أنها رفعت نسب ربحيتها بشكل مبالغ فيه قائلا: «هناك بعض الماركات سجلت هوامش تتعدى 2000 جنيه مقابل 200 فى الإطار بداية العام الحالى على حد تقديره.