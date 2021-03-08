وكيل «بورش» يستعد لتقديم طراز «تايكان» الكهربائية النصف الثانى من 2021

تستعد الشركة الهندسية للسيارات (SMG)، وكيل سيارات بورش وسكانيا لوسائل النقل فى مصر، لتقديم طراز بورش تايكان الكهربائية بالكامل فى السوق المحلية بحلول النصف الثانى من العام الحالي.

قال إبراهيم غطاس، رئيس مجلس إدارة (SMG)، فى تصريحات لـ«المال» إنه يجرى مفاوضات مع الشركة الأم بهدف تقديم السيارة محليًا، تماشيًا مع توجه الدولة فى هذا الصدد، والداعم للسيارات الخضراء الصديقة للبيئة، موضحًا أن المفاوضات تسير فى اتجاه توفير تايكان بمواصفات فنية تتلاءم مع الظروف المناخية فى مصر.

وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، و«إنستجرام» لطراز بورش تايكان فى مصر بإحدى وحدات المرور.

وأكد «غطاس» وجود السيارة فى مصر، وأنه يتم توفيرها عبر الاستيراد الرمادى أو الموازى عبر تجار أو مستوردين، وليس عبر الوكيل الرسمى لبورش فى مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن وكيل سيارات بورش فى مصر يقوم على توفير موديلات هايبرد تعمل بالبنزين والكهرباء فى مصر مثل بورش باناميرا عبر 6 فئات مختلفة، وبورش كايين، التابعة لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUVs.

وخلال الربع الأخير من 2019، افتتحت شركة الهندسية للسيارات مركزًا جديدًا للعلامة الألمانية الرياضية بورش فى منطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة، بتجهيزات وبنية تحتية قابلة لاستقبال موديلاتها وسياراتها الكهربائية بالكامل.

كما أنها قامت بتدشين نقاط لشحن السيارات الكهربائية بمركزها الجديد، بالتزامن مع اقتراب تطبيق الإعفاءات الجمركية الكاملة المنصوص عليها فى اتفاقية الشراكة الأوروبية، والتى دخلت حيز التنفيذ مطلع 2019.

وظهرت سيارات بورش تايكان للمرة الأولى على الساحة العالمية كأول سيارة كهربائية بالكامل تتبع العلامة الألمانية الرياضية الفاخرة فى عام 2015، كنموذج تجريبى يحمل اسم Mission E خلال فاعليات معرض فرانكفورت للسيارات.

وفى سبتمبر 2019، كشفت شركة بورش الأم النقاب عن تايكان لتمثل أولى سياراتها الكهربائية بالكامل أمام الجمهور، عبر خيارين وهما: تايكان توربو، وتايكان توربو إس، بخيارين من المحركات، حيث يتوافر بالأولى محرك بقوة 680 حصانًا، والثانية 761 حصانًا، ويتمكن كلا الطرازين من تخطى مسافة أكثر من 410 كيلومترات فى الشحنة الواحدة.

وتستهدف بورش العالمية ضح استثمارات بقيمة 6 مليارات يورو للتوسع فى إنتاج السيارات الكهربائية، وذلك بحلول عام 2022، على أن يرتفع المبلغ إلى 15 مليار يورو بنهاية 2025، بهدف تحويل أكثر من %80 من سياراتها إلى كهربائية بالكامل.

وبحسب بيانات موقع Ev-sales، المتخصص فى نشر مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا، ارتفع ترتيب بورش فى قائمة الماركات الأعلى مبيعًا للمركبات الخضراء العام الماضى إلى المركز التاسع عشر، مقارنة بترتيبها خلال 2019، والذى كان فى المركز الثلاثين.

وتمكنت بورش من بيع 44 ألفًا، و313 سيارة خلال العام الماضى، مع تزايد الطلب على الموديلات الكهربائية، لتستحوذ على حصة تصل إلى R1 من إجمالى مبيعات الكهربائية فى جميع دول العالم.