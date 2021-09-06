رياضة

وكيل باتشيكو: مدرب الزمالك السابق يرحب بتدريب منتخب مصر خلفًا لحسام البدري

تحدث شريف فاروق، وكيل أعمال جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق للزمالك، حول حقيقة المفاوضات مع الاتحاد المصري لكرة القدم؛ لتولي قيادة منتخب مصر خلفًا لحسام البدري. وقال شريف فاروق، خلال تصريحات تليفزيونية: «بكل تأكيد جايمي باتشيكو يريد بشدة تحقيق أمنيته…

إسلام مصطفى 11:49 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21 11:49 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تحدث شريف فاروق، وكيل أعمال جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق للزمالك، حول حقيقة المفاوضات مع الاتحاد المصري لكرة القدم؛ لتولي قيادة منتخب مصر خلفًا لحسام البدري.

وقال شريف فاروق، خلال تصريحات تليفزيونية: «بكل تأكيد جايمي باتشيكو يريد بشدة تحقيق أمنيته في أن يتولى قيادة تدريب منتخب مصر يومًا ما».

وأضاف: «تناولت أطراف الحديث مع باتشيكو فور إعلان اتحاد الكرة إقالة حسام البدري، ورحب الأول بشدة مسألة توليه قيادة الفراعنة».

اقرأ أيضا  مدبولي يفتتح بطولة العالم لدراجات المضمار ويتمنى خروجها بشكل يليق بسمعة مصر (فيديو)

وتابع: «هذه الأمنية لم تتحقق بعد، وبكل وضوح باتشيكو غير مرتبط بأي فريق في الوقت الحالي وحتى الآن لم يحدث معه أي تواصل من اتحاد الكرة لتولي تدريب منتخب مصر».

وعن مفاوضات بيراميدز مع مدرب الزمالك السابق، نفى وكيل أعمال باتشيكو وجود مفاوضات رسمية مع الفريق، قائلًا: «اتصالات بيراميدز مع باتشيكو لم ترتقي إلى المفاوضات».

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم إسلام مصطفى

ملف الكاتب إسلام مصطفى

اقرأ أيضاً

أمير توفيق: مصطفى البدري أخر تعاقدات الأهلي الصيفية.. وستتم إعارته قريبًا

إسلام مصطفى 12:15 ص, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

الأهلي يتعاقد مع لاعب الإنتاج الحربي مصطفى البدري لمدة 5 سنوات

إسلام مصطفى 10:35 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21

ميدو: منتخب مصر يحتاج إلى شخصية حسام وإبراهيم حسن

إسلام مصطفى 7:28 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21

أول تعليق من محمد صلاح بعد إقالة حسام البدري من قيادة منتخب مصر

إسلام مصطفى 7:12 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21

رسميًّا.. إقالة حسام البدري من تدريب المنتخب وتعيين مدرب جديد خلال 48 ساعة

إسلام مصطفى 5:03 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21

تحت شعار «دراجتك صحتك».. محافظ مطروح يشارك فى ماراثون للدراجات

معتز محمود 4:16 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21