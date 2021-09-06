وكيل باتشيكو: مدرب الزمالك السابق يرحب بتدريب منتخب مصر خلفًا لحسام البدري

تحدث شريف فاروق، وكيل أعمال جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق للزمالك، حول حقيقة المفاوضات مع الاتحاد المصري لكرة القدم؛ لتولي قيادة منتخب مصر خلفًا لحسام البدري. وقال شريف فاروق، خلال تصريحات تليفزيونية: «بكل تأكيد جايمي باتشيكو يريد بشدة تحقيق أمنيته…

تحدث شريف فاروق، وكيل أعمال جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق للزمالك، حول حقيقة المفاوضات مع الاتحاد المصري لكرة القدم؛ لتولي قيادة منتخب مصر خلفًا لحسام البدري.

وقال شريف فاروق، خلال تصريحات تليفزيونية: «بكل تأكيد جايمي باتشيكو يريد بشدة تحقيق أمنيته في أن يتولى قيادة تدريب منتخب مصر يومًا ما».

وأضاف: «تناولت أطراف الحديث مع باتشيكو فور إعلان اتحاد الكرة إقالة حسام البدري، ورحب الأول بشدة مسألة توليه قيادة الفراعنة».

وتابع: «هذه الأمنية لم تتحقق بعد، وبكل وضوح باتشيكو غير مرتبط بأي فريق في الوقت الحالي وحتى الآن لم يحدث معه أي تواصل من اتحاد الكرة لتولي تدريب منتخب مصر».

وعن مفاوضات بيراميدز مع مدرب الزمالك السابق، نفى وكيل أعمال باتشيكو وجود مفاوضات رسمية مع الفريق، قائلًا: «اتصالات بيراميدز مع باتشيكو لم ترتقي إلى المفاوضات».