وكيل الوزارة بالمحافظة لـ«المال»: 73 مليون جنيه استثمارات «الكهرباء» المرتقبة بقطاع القليوبية العام الحالى

تستهدف شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ضخ استثمارات تقارب 73 مليون جنيه لإحلال وتجديد وتوسعة شبكات الكهرباء فى قطاع القليوبية التابع للشركة خلال العام المالى الحالى 2022- 2023.

كشفت المهندسة آمال بركات، وكيل وزارة الكهرباء بمحافظة القليوبية، فى حوار لـ« المال» أن الاستثمارات الخاصة بتطوير شبكات الكهرباء على مستوى محافظة القليوبية سترتفع بواقع 10 ملايين جنيه خلال العام الحالى، على خلفية خطط الشركة لزيادة الشبكات ورفع كفاءتها والإنتاجية الخاصة بها.

وأضافت أن شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء قامت بضخ استثمارات إجمالية على مستوى كل القطاعات، وصلت لنحو 4 مليارات جنيه خلال الفترة من منتصف 2017 وحتى نهاية 2021 .

وأوضحت أن الشركة حصلت على دعم إضافى خلال العام الماضى بلغ نحو 20 مليون جنيه، وتم تنفيذها بالكامل بجانب الموازنة التى كانت مقررة للقطاع خلال العام الماضى، ليصل إجمالى ما تم تنفيذه خلال العام الماضى لنحو 92 مليون جنيه.

ويعد قطاع القليوبية أحد القطاعات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ويشتمل على 8 إدارات الهندسية تضم كلًا من مدينة بنها- مركز بنها- قها- قليوب مدينة- قليوب مركز- شبين القناطر- طوخ- كفر شكر؛ ويبلغ عدد المشتركين به حوالى 1.6 مليون.

وأشارت «آمال» إلى أن الشركة تسعى الفترة الحالية لزيادة نسب تحصيل الفواتير داخل المحافظة، خاصة للاستهلاك المنزلى والحكومى، مع ازدياد المتأخرات داخل القطاع الحكومى، مشيرة إلى أن نسب تحصيل الفواتير بالقطاعين المنزلى والتجارى والمحال تجاوزت %95 مؤخرًا.

150 مليونًا إجمالى فواتير استهلاك المنازل والمحلات أغسطس الماضى

ولفتت إلى أن إجمالى فواتير الاستهلاك المنزلى والمحال التجارية عن شهر أغسطس الماضى قارب 150 مليون جنيه، وتم تحصيل الجزء الأكبر منها، وجار استكمال المتبقى بنسب تقارب %10.

وأوضحت أن إجمالى عدد مشتركى قطاع القليوبية يصل لنحو 1.6 مليون، وعدد المشتركين أصحاب العدادات مسبوقة الدفع لنحو 330 ألفًا، بنسبة تقارب %20 من اجمالى عدد المشتركين، وتسعى لزيادتهم الفترة المقبلة.

وقالت «آمال» إن شركة جنوب الدلتا للكهرباء تمتلك مخزونًا من العدادات مسبقة الدفع فى مخازنها بعد طرح مناقصة مؤخرًا لتوريدها وتركيبها لصالح عملائها، إضافة إلى تغيير جزء من العدادات القائمة حالياً بأخرى مسبقة الدفع.

10 ملايين لتغيير الكابلات الهوائية لأخرى أرضية خلال 2022 / 2023

وأضافت «آمال» أنه من المرتقب تغيير كابلات كهربائية هوائية إلى أخرى أرضية بالقطاع، بتكلفة تصل إلى 10 ملايين جنيه خلال العام المالى الحالى.

وتتضمن الخطة تحويل الخطوط الهوائية (الجهد المتوسط) إلى كابلات أرضية، بعد زحف الكتلة السكانية على مسارات الخطوط القائمة بالفعل، وتقوم شركات التوزيع بحصرها.

وتتركز أعمال المشروع فى الكتل السكانية التى يقام عليها أبراج الضغط العالى والمتوسط، ويجرى التنسيق مع المحليات والجهات الأخرى ذات الصلة.

وأشارت إلى قيام شركة جنوب الدلتا بزيادة قدرات نحو 1000 محول بمحافظة القليوبية، فيما بلغ إجمالى طول شبكة الكابلات الأرضية بالمحافظة (جهد متوسط نحو 1545 كيلومترًا، وطول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض (4557.001) كيلومتر.

وأضافت «آمال» أنه يوجد بالمحافظة ما يقارب 45 مركز خدمة بالمدن والقرى للمشتركين، وبلغ إجمالى عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (58) لوحة، وطول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط (1600) كيلو متر.

وقالت إن عددا من المصانع قامت بتدشين مشروعات شمسية فى نطاق المحافظة، إضافة إلى عدد من المبانى الحكومية والخاصة، ما يسهم فى تنويع مصادر توليد الطاقة، موضحة أن الحكومة تسعى لتشجيع المستثمرين والمواطنين للدخول فى مشروعات الطاقة المتجددة الشمسية تماشيًا مع سياسة الدولة فى ترشيد الاستهلاك للغاز الطبيعى، خاصة أن مصر وضعت خطة طموحة للتوسع فى مشروعات الطاقة النظيفة.

وأشارت وكيلة وزارة الكهرباء إلى أن الشركة بدأت تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة بعدد من القرى بالتعاون مع الجهات الحكومية، والتى سيتم تتفيذها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير شبكات القرى، وتم البدء بقرى مركز شبين القناطر منذ أشهر قليلة كمرحلة أولى وجار تدشين المرحلة الثانية فى مركز قليوب.

وأضافت أن الشركة -بالتعاون مع شرطة الكهرباء- تسعى لخفض الفقد فى الشبكات التابعة للشركة، عبر القضاء على سرقات التيار الكهربائى، ومنع تلك المخالفات بالتزامن مع إمكانية قيام المخالف بتركيب عداد كودى لمنع تلك السرقات ومحاسبتهم على الاستهلاك، مشيرة إلى أن الفقد بالشبكة القومية من أبرز التحديات أمام الشركة مؤخراً.

وأكدت بركات أن الشركة تستعد لبدء عمليات الصيانة الخاصة بشبكاتها نهاية الشهر الجارى ، وقبل قدوم فصل الشتاء لرفع كفاءة الشبكات ومنع اى انقطاعات خلال شهور الصيف.

يذكر أن «جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء» تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر، وتغطى أغلب مناطق محافظتى القليوبية والغربية، إضافة إلى المنوفية، ويتخطى عدد مشتركيها 4.5 مليون.