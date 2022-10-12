وكيل الوزارة بالمحافظة : «التموين» تستهدف إقامة منافذ سلعية دائمة فى الدقهلية بمشاركة 25 شركة

أكد السيد دايرة، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى محافظة الدقهلية أنه من المخطط إقامة سوق جملة مركزية متطورة، بالتعاون مع المحافظة، ويتم حاليا تحديد المكان الذى تقام فيه سواء فى منطقة جمصة على الطريق الدولي، أو المنصورة، مشيرًا إلى أنه توجد سوق جملة فى المنصورة وفى كل مركز تابع للمحافظة.

إنشاء سوق جملة مركزية فى جمصة أو المنصورة

وكشف دايرة – فى حواره مع”المال”- أنه جار حاليًا تحديد منطقة لتكون منافذ دائمة للمحافظة، كاشفا أنه تم طرح أكثر من مقترح خلال اجتماع مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لإنشاء منافذ دائمة ومعارض دائمة من المنتج للمستهلك، سواء من الشركات العاملة أو المنتجة داخل المحافظة، أو الشركات خارج المحافظة، ويتم حاليًا إرسال فرق عمل لمتابعة تلك المواقع لاختيار أفضل الأماكن.

وقال “دايرة” إن تلك المنافذ البيعية ستكون منطقة متكاملة تضم من 20 إلى 25 منفذ بيع، مضيفَا أن المحافظة ستتحمل تكلفة الإنشاءات بالكامل بالتعاون مع الغرفة التجارية فى الدقهلية.

وأضاف أن وزارة التموين ستقوم بالاتفاق مع الشركات المنتجة والتى ستقوم بالعرض داخل تلك المناطق التجارية، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع 25 شركة غذائية من شركات قطاع عام وقطاع أعمال، وقطاع خاص.

وأشار إلى أنه يوجد فى محافظة الدقهلية 180 منفذا تابعا للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، والمحافظة، و22 منفذا متحركا و15 منفذا ثابتا لـ “التموين” فى الميادين ذات الكثافة السكانية العالية، ومنافذ جمعية “مواطنون ضد الغلاء”.

وأكد أنه تم الانتهاء من تنفيذ كامل أعمال البنية التحتية بالمنطقة التجارية واللوجستية من صرف صحي، وكهرباء، وغاز، ومياه، والمقامة على 50 فدانًا فى مدينة طلخا، ويتم حاليًا العمل على إقامة الإنشاءات الخاصة بالمبانى المستهدف إقامتها فى المنطقة.

وأضاف أنه مستهدف خلال عام 2023 افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة اللوجستية، وافتتاح المرحلة الثانية من المنطقة التجارية التى تضم مولات تجارية وفندقا، ومنطقة لوجستية خاصة بالسلع الغذائية من تعبئة وتغليف وإعادة تجزئة المواد الغذائية ومخازن خاصة بالشركات عام 2024.

يذكر أن جهاز تنمية التجارة الداخلية، وقع فى أغسطس الماضى عقد ترسية إنشاء المنطقة التجارية واللوجستية، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه، مع شركة مراكز السعودية، ومحافظة الدقهلية، والتى تعمل على توفير من 10 إلى 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وعن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” قال “دايرة” إن مركز شربين ضمن المبادرة ومستهدف الانتهاء من المركز التكنولوجى المتكامل فى 31 ديسمبر المقبل، ويوجد 8 مراكز خدمة متكاملة أخرى تم الانتهاء منها.

تحويل 34 مكتبا إلى مراكز خدمة مطورة

وأضاف أنه يوجد فى محافظة الدقهلية 128 مكتبا تموينيا، تم تطوير 34 منها وتحويلهم إلى مراكز خدمة مطورة، وجار استكمال مركزين آخرين، إضافة إلى أنه مستهدف تحويل 50 مكتبا آخر إلى مركز خدمة مطور.

وتابع إنه تم توصيل الغاز الطبيعى لنحو %15 من المخابز البلدية المدعمة فى المحافظة البالغ عددها 1810 إذ توجد 8 مراكز فى الدقهلية مزودة بالغاز الطبيعى من إجمالى المراكز فى المحافظة البالغ عددها 15.

وأوضح أنه يوجد فى الدقهلية 2200 بقال تموينى ومنفذ جمعيتي، يصرفون سلع تموينية بقيمة 250 مليون جنيه شهريًا لنحو مليون و750 ألف بطاقة تموينية مربوط عليها 5 ملايين و51 ألف مواطن.

وأشار إلى أنه يتم أيضَا صرف 14 ألف طن دقيق يومى للمخابز البلدية المدعمة، و يتم إنتاج 17 مليون رغيف بلدى مدعم يوميًا.

وقال “دايرة” إن الدقهلية بها 164 مستودع بوتاجاز و3 محطات تعبئة غاز طبيعي، وتستهلك شهريًا نحو 2 مليون و100 ألف أسطوانة غاز، ويتم زيادة المعروض فى فصل الشتاء بنحو 100 ألف أسطوانية عن ما يتم استهلاكه فى باقى فصول السنة.

ولفت إلى أنه توجد محطة تموين أمام مديرية التموين فى شارع الجيش، يتم حاليًا توصيل البنية التحتية بها لتكون محطة شحن للسيارات الكهربائية، بخلاف تموين السولار والبنزين.

يذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بدأ فى يونيو الماضى منح تراخيص لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية، بعد إعلان القواعد المنظمة لإنشائها من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وحماية المستهلك علاوة على إقرار أسعار تكلفة شحن السيارة الكهربائية.

كما أن السيارة الكهربائية هى التى تعمل باستخدام الطاقة الكهربائية، وهنالك العديد من التطبيقات لتصميمها وأحد هذه التطبيقات يتم باستبدال المحرك الأصلى للسيارة، ووضع محرك كهربائى مكانه، وهى أسهل الطرق للتحول من البترول للكهرباء مع المحافظة على المكونات الأخرى للسيارة، ويتم تزويد المحرك بالطاقة اللازمة عن طريق بطاريات تخزين التيار الكهربائي.