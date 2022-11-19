وكيل النواب يرصد 5 حقائق عن قمة المناخ العالمية في شرم الشيخ

أكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب أن النجاحات الكبيرة والمكاسب المتعددة التى حققتها قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ والتى تختتم أعمالها اليوم لصالح مصر والمجتمع الدولى بصفة عامة وللدول النامية بصفة خاصة وفى مقدمتها الدول الأفريقية كشفت عن مجموعة من الحقائق المهمة فى مقدمتها قدرة مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على التنظيم الرائع لمثل هذه الأحداث العالمية، بما يؤكد حجم ومكانة مصر وتأثيرها الكبير على مختلف الاصعدة الإقليمية والعربية والإفريقية والعالمية.

ووجه الشكر لشباب البرنامج الرئاسي الذين قاموا بمجهود متميز ساهم في هذا النجاح المشرف.

وقال وكيل أول مجلس النواب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم إن الحقيقة الثانية تتمثل فى نجاح مصر فى أن تكون هذه القمة “قمة التنفيذ” حتى تفى الدول المتقدمة والدول الصناعية الكبرى بالتزاماتها وتعهداتها المالية لإنقاذ الدول النامية من مخاطر وشرور ظاهرة تغير المناخ ،مطالباً من الدول المتقدمة والدول الصناعية الكبرى الإسراع فى تنفيذ التزاماتها المالية تجاه الدول المتضررة من تغير المناخ.

وأضاف ان الحقيقة الثالثة تتمثل فى نجاح الرئيس عبدالفتاح السيسي فى اقناع جميع الدول المشاركة فى القمة بأن قضية المناخ يجب أن تكون فى بؤرة اهتمامات المجتمع الدولى ،مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك الإشادة الدولية الكبيرة بمختلف القضايا التى طرحها الرئيس السيسى فى كلمته التاريخية والمهمة أمام هذه القمة إضافة الى التأييد الدولى واسع النطاق للمبادرة المهمة التى فاجأ بها الرئيس السيسى العالم كله الاطلاع بمسئولياته لإنهاء الحرب الروسية الاوكرانية.

وأشار وكيل أول مجلس النواب إلى أن الحقيقة الرابعة تتمثل في أن مصر أكدت للعالم كله أنها أصبحت واحدة من أهم الدول الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا فى إطلاق العديد من مشروعات الاقتصاد الكبرى فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وبما يؤهلها لتكون مركزا إقليميا كبيرا للطاقة، خاصة أن مصر أطلقت مؤخرًا الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر لتصبح في مقدمة الدول المنتجة له عالميًا بالتعاون مع الصندوق السيادي المصري ومشاركة القطاع الخاص الوطني.

وأكد المستشار أحمد سعد الدين أن الحقيقة الخامسة تتمثل في اعتراف المجتمع الدولي بأن قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ تعتبر واحدة من أنجح القمم في تاريخ منظمة الأمم المتحدة، معتبراً ذلك الأمر بمثابة نجاحا حقيقيا وكبيرا لمصر في تنظيم هذا الحدث العالمي الكبير على أرضها بحضور قادة وزعماء العالم ودليل على حجم وقيمة ومكانة مصر الكبيرة إقليمياً ودولياً.

ووجه المستشار أحمد سعد الدين التهنئة القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى ولحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بجميع وزرائها ومؤسساتها ولشعب مصر وشبابها الواعد على النجاحات العالمية الكبيرة التى حققتها قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ والمكاسب السياسية والاقتصادية والسياحية التى حققتها لمصر.

كما وجه تحية خاصة للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ولجميع القيادات بالمحافظة ولشعب وجماهير محافظة جنوب سيناء على ظهور مدينة السلام العالمية شرم الشيخ المصرية بصورة رائعة ومشرفة حازت انبهار كبير وغير مسبوق من جميع المشاركين فى هذه القمة كمدينة خضراء وصديقة للبيئة أبهرت العالم كله، معرباً عن ثقته التامة فى أن شرم الشيخ ستبقى واحدة من أهم وأفضل وأجمل المدن على مستوى العالم.