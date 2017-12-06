وكيل النواب: مساس واشنطن بالقدس يقوض عملية السلام

قال السيد الشريف وكيل مجلس النواب، إن عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس أمر خطير ويقوض جهود السلام في المنطقة.

وشدد الشريف علي أن نقل السفارة الأمريكية للقدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يعتبر استفزاز لمشاعر المسلمين ولجميع الديانات، مؤكدًا أن هذا القرار يثير المزيد من الاضطرابات في كافة دول العالم.

وناشد “وكيل مجلس النواب”، واشنطن بالتراجع عن هذا القرار الذي يعتبر صادم للجميع، مؤكدًا أنه علي الذين اتخذوا هذا القرار التراجع ودارسة تباعته على واشنطن والعالم العربي والإسلامي.

وتعطلت عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين منذ سنوات، إثر تعنت إسرئيلي