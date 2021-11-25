وكيل «النواب»: احتفال طريق الكباش أسطوري وحضور الرئيس أكبر ترويج للسياحة

وجه التحية لجميع القيادات والمهندسين وخبراء الآثار والعمال الذين قاموا بتصميم طريق الكباش

وصف المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب احتفال افتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر بالأسطورى، مؤكدا أن هذا الاحتفال سوف يحقق مكاسب متعددة ومزايا كثيرة للدولة المصرية ودعم السياحة، معرباً عن ثقته التامة فى أن هذا الاحتفال التاريخى والعالمى سيكون له آثاره الإيجابية للترويج للسياحة المصرية عالمياً حتى تسترد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وقال سعد الدين فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إنه إذا كان المصريون القدماء قد أبهروا العالم بما شيدوه من حضارة وآثار متعددة وقف أمامها كبار المهندسين والمفكرين عاجزين عن فك شفرة تصميمها، فإن أحفاد المصريين بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أبهروا العالم كله أيضاً بما حققته مصر من إنجازات ومشروعات قومية عملاقة امتدت فى جميع أنحاء البلاد.

ووجه المستشار أحمد سعد الدين التحية والتقدير لجميع القيادات والمهندسين وخبراء الآثار والعمال الذين قاموا بتصميم طريق الكباش بهذه الصورة المعمارية والهندسية والأثرية رفيعة المستوى والتى شاهدها العالم كله من خلال متابعته لهذا الاحتفال. جانب من الاحتفال

واعتبر المستشار أحمد سعد الدين حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى بمثابة دليل قاطع على دعمه لقطاع السياحة والآثار والترويج له عالمياً.



ووجه التهنئة القلبية لأهالى وجماهير محافظة الأقصر على افتتاح طريق الكباش والذى سيعود بالنفع على جميع العاملين بقطاع السياحة بمحافظة الأقصر وجميع محافظات الصعيد .

وناشد الجميع بالحفاظ على هذا الإنجاز التاريخى ليظل خالداً وشاهداً على عظمة المصريين حتى تستفيد منه الأجيال القادمة.