وكيل «المركزي»: المعاملات عبر المحمول ارتفعت إلى 175 مليار جنيه خلال أزمة كورونا

قال إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع بالبنك المركزي، إن عدد البطاقات بالسوق ارتفع إلى 52 مليون بطاقة.



وأضاف – خلال مشاركته بمؤتمر الناس والبنوك – أن المعاملات التي تتم عبر الهاتف المحمول ارتفعت من 55 مليار جنيه قبل كورونا إلى 175 مليار جنيه.. وزادت نقاط البيع من 72 ألف إلى 700 ألف ماكينة ونقطة بيعية.



وأوضح أن المعاملات الرقمية ارتفعت من 1.9 مليار جنيه إلى ما يقرب من 3 مليارات جنيه خلال العام المالي الماضي، كما ارتفعت نسبة المعاملات بالبطاقات اللاتلامسية بنسبة 700%.



وتابع: إن البنك المركزي يعمل على تمكين العملاء لفتح حسابات من خلال الهاتف المحمول دون الذهاب للفروع.



وأضاف خلال مشاركته بالمؤتمر أن العميل سيتمكن قريبا من فتح الحساب بالهاتف المحمول ونعمل جديا على هذا.



واختتم: البنك المركزي أنفق نحو 8 مليارات جنيه خلال أزمة كوورنا لتشجيع المعاملات الإلكترونية خلال أزمة كورونا.

كتب – قسم البنوك