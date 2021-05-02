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وكيل الصحة للشئون الوقائية: ندق ناقوس الخطر بعد زيادات إصابات كورونا في 6 محافظات (فيديو)

أكد أن سرعة انتشار عدوي فيروس كورونا في الموجة الثالثة أصبحت كبيرة ، و مع ذلك لم يتم رصد أي سلالة جديدة في مصر.
المال - خاص 11:49 م, الأحد, 2 مايو 21 11:49 م, الأحد, 2 مايو 21

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أكد الدكتور محمد عبدالفتاح وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، أن هناك زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الأسبوع الوبائي ال 17 بنسبة 10٪ عن الموجتين الماضيتين، مقارنة بالموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وقال عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد: “ندق ناقوس الخطر من الآن ، حيث أن هناك 6 محافظات تشهد زيادات كبيرة في الإعداد وهي القاهرة والمنوفية وأسوان وقنا وسوهاج والبحر الأحمر”.

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وأضاف عبدالفتاح، أن سرعة انتشار عدوي فيروس كورونا في الموجة الثالثة أصبحت كبيرة ، و مع ذلك لم يتم رصد أي سلالة جديدة في مصر ، لافتا إلى أن السلالة الهندية من فيروس كورونا انتشرت في 17 دولة من بينها العراق و الأردن .

واوضح عبدالفتاح ، أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا في الموجة الثالثة لم تختلف عن الموجتين الأولي والثانية ، وهي اضطرابات في الجهاز الهضمي والتنفسي ، و التهابات في العين أو طفح جلدي ، و زرقان في الأطراف .

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، إصابة 1032 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا ، فضلا عن 63 حالة جديدة، في قفزة جديدة في الحصيلة اليومية لفيروس كورونا، خاصة والحصيلة تتجاوز الألف إصابة منذ أيام

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت الجمعة، أنه تم تسجيل 1021 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، لافتة إلى وفاة 61 حالة جديدة.

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والخميس أعلنت الوزارة أنه تم تسجيل 1003 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، لافتة إلى وفاة 59 حالة جديدة.

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بقلم المال - خاص

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