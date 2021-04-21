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وكيل «الصحة»: سنشدد إجراءات التعاملات الحياتية حال زادات أعداد كورونا (فيديو)

أكد أن الوضع حتى الآن مطمئن بالنسبة أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الموجة الثالثة،
محمد مجدي 2:10 ص, الأربعاء, 21 أبريل 21 2:10 ص, الأربعاء, 21 أبريل 21

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أكد الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، أن الوضع حتى الآن مطمئن بالنسبة أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الموجة الثالثة، مشيرا إلي أنه في حالة زيادة اعداد المصابين سنضطر الي تشديد الإجراءات اللازمة الخاصة بالتعاملات الحياتية والتي تمنع المخالطة للحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وقال عبدالفتاح، خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج مساء دي أم سي على فضائية اكسترا نيوز، أن هناك زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في محافظة سوهاج على وجه التحديد ؤ ومحافظات الصعيد بشكل عام.

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واضاف عبدالفتاح، أن الأحداث المجتمعية في شهر رمضان و ما يحدث فيها من اسواق رمضان وأنشطة اجتماعية تم خلالها تخفيض الحالات الوقائية والأخطر من ذلك أن هناك حالات كورونا تذهب الي الصيدلية للحصول على علاج.

وأشار إلى أن المريض هنا يحرم نفسه من الذهاب الى المستشفى للحصول على بروتوكول العلاج و متابعة العزل المنزلي الدقيقة من خلال المبادرة الرئاسية.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 855 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 42 حالة جديدة.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 218041 من ضمنهم 164368 حالة تم شفاؤها، و 12820 حالة وفاة.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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