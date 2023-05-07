«وكيل الشيوخ» ينعى المستشار عبدالله عصر: رجل وطنى ونموذج صادق فى كل مجالات حياته

نعى المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ ، المستشار عبدالله عصر رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ ,الذى وافته المنية منذ أيام قائلًا: “أنعى أخًا وصديقا عزيزا المستشار الأخ عبدالله عصر، والذي كنت قد عاصرته فى بداية حياته يصعد اولى درجات القضاء وظل يصعد بكل الدرجات بخطى ثابتة راسخة قوية نصب عينيه رسالة القضاء الشامخة وهى تحقيق العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه بحنكه وذكاء إلى أن وصل إلى أعلى تلك الدرجات وهى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى”.



وأضاف “أبوشقه” في كلمة رثاء رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ أمام الجلسة العامة المنعقدة الآن، كان نموذجًا صادق فى كل مجالات حياته وبما لمسناه ولمسه الجميع من أدائه الصادق الوطنى كرئيس اللجنة الدستورية والتشريعية.



واختتم “أبوشقه” عزائنا قوله: فى ذلك مسيرته الحافلة وينطبق على الأخ والصديق العزيز قول الشاعر الناسُ صنفانِ: مَوتى فِي حيَاتِهِم، وآخرُون بِبَطنِ الأرضِ أحيَاءُ، وعزائى فى ذلك أيضا قول الله تعالى “كل نفس ذائقة الموت” وقوله تعالى: “والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون” رحم الله الفقيد وطيب ثراه.