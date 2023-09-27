وكيل «الشيوخ» يستقبل وفدًا هنديًا.. ويشيد بالعلاقات الثنائية المتميزة

استقبل المستشار بهاء الدين ابوشقة وكيل مجلس الشيوخ اليوم بمقر المجلس وفدا هنديا برئاسة كل من إم . أبافو رئيس المجلس التشريعى لولاية تاميل نادو بيسواجيت دايمارى رئيس المجلس التشريعى لولاية آسام.

ورحب المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ بالوفد الهندى، مشيدا بالعلاقات المتميزة بين البلدين، مؤكدًا أن هناك جذورا عميقة ممتدة عبر التاريخ كما ان هناك قواسم مشتركة بين بلدينا تؤكد اننا امام بلدين عريقين و شعبين عظيمين.

كما أشاد “أبو شقة” بالتعاون الثنائى بين البلدين فى مجالات عديدة، خاصة الاتصالات مرحبا بالاستثمارات الهندية فى مصر خاصة فى ظل ما تشهده مصر من امن وامان تحت قيادة الرئيس السيسي ما يؤكد أنها أرض خصبة للاستثمار .

من جانبه توجه سفير جمهورية الهند بالقاهرة بالشكر للمجلس معربا عن سعادته بالترحيب بالوفد البرلمانى الهندى .

وقال السفير الهندى إن بلدينا من أصحاب الحضارات العريقة التى تمتد علاقاتها لأكثر من 4000 عام وهناك رسائل متبادلة بين البلدين تشير إلى أن علاقاتهما تعود للقرن الثالث قبل الميلاد، وقد حققت هذه العلاقات طفرة كبيرة موخراً و قد حان الوقت لدعم التعاون البرلمانى الثنائى بيننا.

كما أشاد الوفد بحفاوة الاستقبال، متقدمًا بالشكر إلى أعضاء الوفد المصرى، كما وجه الدعوة إلى رئيس مجلس الشيوخ لزيارة الهند فى اقرب فرصة ممكنة.

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان الامين العام النائب حسام الخولى ، النائب ياسر زكى ، النائب تيسير مطر، النائب عصام هلال و السفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية