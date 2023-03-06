وكيل «الشيوخ»: أبنائي المصريين في الخارج ثروة قومية ودعمهم للدولة من باب الوفاء ورد الجميل

قال المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، إن المصريين في الخارج ثروة قومية، والدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بأبنائها في الخارج، والتاريخ شاهد على دورهم الوطني الكبير في جميع المحافل وكل المواقف التاريخية.

ولفت أبوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الجلسة العامه اليوم ، إلى أن حديثه بشأن عن المصريين في الخارج أثناء مناقشة مجلس الشيوخ لسياسات الحكومة التحفيزية للمصريين بالخارج ، سيء فهمه ، وإنما قصدت استنهاض الهمم من أبناء مصر الشرفاء في الخارج ، وتوضيحا وتصويبا ووفقا لما هو ثابت في مضبطة الجلسة فقد طالبت في حديثي للعاملين بأن تكون هناك ضوابط تصمن لهم حقوقهم القانونية وتوفر لهم الطمأنينة في عملهم ومستقرهم.

وتابع وكيل مجلس الشيوخ بأن الدولة المصرية عليها أن تضع ضوابط حماية للمصريين في الخارج وأوضاعهم القانونية وحماية لتحويلاتهم لذويهم لن يصاحبها أي تغيير من أهل الشر.

وأوضح أبوشقة أن حديثي لأبنائي المصريين في الخارج ليس إجبارا وإنما من باب رد الجميل والوفاء للدولة التي لم يتأخروا عنها على مر التاريخ الذي يشهد مواقفهم الوطنية عن طيب خاطر.