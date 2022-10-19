وكيل «التموين» في المحافظة: تحويل 15 مكتبا لمراكز خدمة متطورة بكفر الشيخ

كشف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى محافظة كفر الشيخ، عن تطوير 15 مكتبًا تموينيًا وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى.

وأضاف أنه تم تشغيل 13 منها، وجارى عمل مركزين آخرين خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر، لافتًا إلى أنه مخطط إقامة مركز تكنولوجى مطور فى مدينة مطوبس ضمن مبادرة حياة كريمة.

وقال إن قيمة صرف السلع التموينية خلال شهر سبتمبر الماضى سجلت 160 مليون جنيه، تنقسم إلى 115 مليونًا سلعا تموينية، و15 مليونًا قيمة سلع فارق نقاط الخبز، و30 مليونًا دعما استثنائيا، والذى أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وقال «حبيب» فى حوار لـ«المال»، على هامش جولة تفقدية فى محافظة كفر الشيخ، إن المحافظة تضم 93 منفذ جمعيتى، و1779 بقالا تموينيا، و16 مجمعا استهلاكيا تابعا للوزارة، و1135 مخبزا بلديا مدعما ينتج يوميًا 11 مليون رغيف بلدى مدعم، وأكثر من 800 ألف بطاقة تموينية، يستفيد منها ما يقرب من 3 ملايين مواطن.

وأضاف «حبيب»، أن عدد المخابز البلدية التى تم تحويلها من سولار إلى غاز طبيعى يبلغ 247 مخبزا، من إجمالى المخابز البلدية المدعمة فى المحافظة، إضافة إلى وجود 149 محطة وقود ومحطتين غاز طبيعى.

وتابع أنه يتم حاليًا من خلال لجنة الاستثمار فى محافظة كفر الشيخ، التوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعى، أو إضافة خطوط غاز فى المحطات القائمة بالفعل.

وعن موسم توريد الأرز فى الموسم الحالى، قال عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى كفر الشيخ، إن المساحة المزروعة بالأرز تبلغ 240 ألف فدان، ومستهدف توريد 240 ألف طن، طبقًا لقرار وزير التموين بتوريد طن واحد عن كل فدان مزروع بالأرز.

وأضاف «حبيب»، أنه تم التوريد من محافطة كفر الشيخ فى 28 سبتمبر الماضى، حيث تم استلام حتى الآن ما يقرب من 17 ألف طن أرز من المزارعين، وذلك من خلال عدد 21 موقعا، موزعين على 3 جهات تتبع شركة مضارب كفر الشيخ، والبنك الزراعى، والشركة القابضة للصوامع والتخزين.

وأشار إلى أن تلك المواقع بها لجنة مشكلة من 5 موظفين على غرار لجنة استلام القمح المحلى، وتتكون من مفتش تموينى يرأس اللجنة، وعضو من سلامة الغذاء، وعضو من مديرية الزراعة، وعضو لوزن الكميات، وأمين العهدة.

وقال إن نسبة الرطوبة كانت %14 وحدث توجيه وزارى باستلام الأرز بنسبة رطوبة %16 وخصم %2 من الوزن، مقابل استلام تلك الكميات بالنسبة الجديدة، وذلك سيتم فى المناطق التى يمكن تجفيف الأرز فيها، وليس فى كل المحافظات، الموردة للأرز.

وكشف أنه تم ضبط أكثر من 600 طن من الأرز المهرب، وذلك خلال أكتوبر الحالى، من قبل بعض التجار غير المنضبطين تم تخزينهم فى مصانع بلاستيك، من خلال الضبطيات التى تم شنها خلال الأيام الماضية، عبر الإدارة العامة لمباحث التموين.

كما تمت الاستعانة بمباحث التموين فى وسط وغرب الدلتا، والقاهرة فى ضبط تلك الكميات قبل تسريبها للسوق السوداء.

وبالنسبة للتوجيه الوزارى بشأن دخول مضارب القطاع الخاص فى توريد الأرز لصالح وزارة التموين، كشف «حبيب»، أنه تمت الموافقة على دخول 4 مضارب قطاع خاص بكفر الشيخ فى عملية توريد الأرز، موضحًا أن إجمالى مضارب القطاع الخاص يصل إلى 90 مضربا على مستوى المحافظة.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن الاثنين الماضى 10 أكتوبر الحالى، عن فتح باب التقدم لكل مضارب القطاع الخاص للاشتراك والعمل ضمن منظومة توريد الأرز الشعير لموسم توريد 2022.

وأضاف «حبيب»، أنه فى حالة رغبة صاحب مضرب القطاع الخاص الدخول فى عملية توريد الأرز لصالح وزارة التموين، يقوم بالتقدم بطلب لمديرية التموين.

ويشمل الطلب المقدم للمديرية، لاعتماد تسجيل المضرب أو المخزن للمديرية السجل التجارى والسجل الصناعى والبطاقة الضريبية وشهادة عضوية سارية من غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، وكذلك الكمية المستهدف تسويقها وقدره المضرب.

وأوضح «حبيب» أنه ستتم محاسبة مضرب القطاع الخاص عن الكميات الموردة كل 3 أيام، وبناءً على ذلك يجوز للمضرب استخدام حتى %50 من إجمالى الكميات المسوقة لصالحه والباقى لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.