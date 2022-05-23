وكيل «التموين» بالمحافظة لـ«المال»: 25 مليون جنيه أرباح 11 معرض «أهلا رمضان» في المنيا

حققت معارض أهلا رمضان فى محافظة المنيا، والتى نظمتها مديرية التموين والتجارة الداخلية فى المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية وديوان عام المحافظة، أرباحًا قاربت 25 مليون جنيه خلال شهر رمضان.

أكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى محافظة المنيا، خلال حوار لـ”المال” على هامش جولة تفقدية فى المحافظة الاثنين الماضي، أن المعارض السلعية التى تم تنظيمها فى المحافظة بلغت 11 معرضًا حققت أرباحًا تراوحت بين 2 و3 ملايين جنيه للمعرض الواحد.

استمرار 3 منها حتى الآن طبقًا للتوجيهات الرئاسية

وأشار يوسف إلى أنه تم الإبقاء على استمرار عمل 3 معارض سلعية من تلك المعارض فى مراكز سمالوط، والمنيا، وملوي، وذلك حتى نهاية العام الحالي، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بهدف طرح كافة السلع الغذائية والاستهلاكية والخضراوات والفواكه بأسعار مخفضة للمواطنين تصل إلى %30.

وأضاف يوسف أن محافظة المنيا بها 22 فرعًا تابعًا للشركة المصرية لتجارة الجملة على مستوى المحافظة يتم من خلالها طرح السلع التموينية، كذلك السيارات المتنقلة فى المراكز والقرى، وتشمل 17 سيارة سلع تابعة للخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، و22 سيارة تابعة لمبادرة كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية، إضافة إلى عدد من سيارات سلع تحيا مصر وبعض الأحزاب الأخرى.

طرح لحوم طازجة بسعر 130 جنيها بالتعاون مع القطاع الخاص.. والسودانى المجمد بـ 95 جنيها

وأوضح يوسف أنه يتم طرح اللحوم الطازجة بسعر 130 جنيهًا للكيلو الواحد فى منافذ القطاع الخاص بالتعاون مع مديرية التموين، كما يتم طرح اللحوم السودانية المجمدة بسعر 95 جنيهًا للكيلو الواحد، وذلك لمواجهة ارتفاع أسعارها فى السوق المحلية.

ولفت يوسف إلى أن المحافظة لديها 3100 مخبز، و2127 بقالًا تموينيًّا، و310 مشاريع جمعيتي، و159 محطة وقود سيارات، و196 مستودع بوتاجاز، و126 سيارة لشباب الخريجين.

صرف سلع تموينية بقيمة 150 مليون جنيه شهريا

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى محافظة المنيا، أن هناك رقابة مشددة على الأسواق والمنافذ السلعية، مشيرًا إلى أن الربط الشهرى للسلع التموينية يصل إلى 150 مليون جنيه لنحو مليون و133 ألف بطاقة تموينية يستفيد منها 4.5 مليون مواطن.

وقال يوسف إن قرار وزير التموين بمد فترة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية يونيو المقبل ساهم فى تخفيف حدة الزحام بالمكاتب ومراكز الخدمة، لافتًا إلى أن القرار يستهدف تحديث قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم لضمان وصوله لمستحقيه.

وأضاف أن محافظة المنيا تضم 73 مكتبًا تموينيًّا على مستوى المحافظة، إضافة إلى 17 مركز خدمة مطورًا فى عدد 5 مراكز حياة كريمة، وباقى المراكز سيتم دخولها فى حياة كريمة.

توصيل الغاز الطبيعى لنحو 400 مخبز من 3100 على مستوى المحافظة

وبالنسبة لتحويل المخابز البلدية المدعمة إلى الغاز الطبيعى بدلًا من السولار، قال يوسف إن هناك 9 وحدات محلية من أصل 11 وحدة محلية بالمحافظة تم دخول الغاز الطبيعى لها، مع توصيل الغاز إلى عدد 400 مخبز من إجمالى المخابز فى المحافظة، وجارٍ العمل على إدخال الغاز إلى باقى المخابز.

وأشار يوسف إلى أنه يتم توزيع أسطوانات البوتاجاز على المواطنين طبقًا للأسعار الاسترشادية التى تعلنها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهى ما بين 70 و80 جنيهًا للأسطوانة الواحدة، مع إضافة 5 جنيهات عن السعر الرسمى تكلفة التوصيل للمنازل.

وأكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى محافظة المنيا، أن المحافظة شهدت خلال موسم القمح الجارى زراعة 250 ألف فدان، إضافة إلى 50 ألف فدان ضمن مشروع الريف المصري.

وقال إنه تم استلام نحو 212 ألف طن قمح محلى منذ بدء الموسم منتصف أبريل الماضى وحتى يوم الإثنين الماضي، موضحًا أنه مستهدف توريد نحو 450 ألف طن خلال الموسم الحالي، إذ يتراوح معدل التوريد اليومى ما بين 16 ألفًا و19 ألف طن فى المتوسط.

وأشار يوسف إلى أن المحافظة لديها 44 نقطة لاستلام القمح بسعات إجمالية تصل لـ650 ألف طن، من خلال 7 صوامع بسعة إجمالية 330 ألف طن.

وتابع أن تلك الصوامع مقسمة كالتالى 6 صوامع تتبع الشركة القابضة للصوامع والتخزين وواحدة تابعة للقطاع الخاص، إضافة إلى 26 شونة، و5 هناجر.

وأكد أنه يتم صرف مستحقات المزارعين أولًا بأول دون تأخير، وذلك خلال 48 ساعة من استلام الأقماح، كما يتم تشديد الرقابة على عمليات التوريد، لمنع تسليم أقماح غير مطابقة للمواصفات القياسية.

وكشف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى محافظة المنيا أنه يتم عمل كمائن فى أنحاء المحافظة، وذلك لمنع تسريب القمح خارج المحافظة، حيث تم ضبط 6 سيارات نقل قبل تهريبها للقمح المحلى إلى السوق السوداء بكميات تصل لـ100 طن قمح.

وقال يوسف إن مخزون القمح بالمحافظة يكفى لمدة تتراوح من 6 إلى 8 أشهر، لافتًا إلى أن معدل الطحن اليومى يتراوح من 1300 إلى 1350 طن قمح يوميًّا، وذلك لتوفير الدقيق الخاص لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين.

وأشار إلى أنه يتم توزيع القمح لبعض المحافظات الأخرى وفقًا للاحتياجات، مؤكدًا توريد كافة الكميات المزروعة وفقًا للمخطط.