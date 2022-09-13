وكيل «التموين» بالغربية : نستهدف استلام 70.1 ألف طن أرز من المزارعين بالموسم الجارى

أكد المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى محافظة الغربية، أنه من المستهدف زراعة نحو 70.1 ألف فدان من محصول الأرز بالمحافظة للعام الجاري، مشيرا إلى توافر نحو 19 موقعا تخزينيا تابعا للمضارب والبنك الزراعى بالمحافظة.

وقال – فى تصريحاته لـ«المال» – إنه من المستهدف توريد طن أرز شعير عن كل فدان تتم زراعته، موضحا أنه يتوفر لدى المحافظة مواقع تخزينية تكفى لنحو 450 ألف طن، ولكن تم تأجيل افتتاحها لحين بدء التوريد.

وأضاف أن موسم التوريد بدأ رسميًا فى 25 أغسطس الماضي، ولكن فى بعض المحافظات مثل الغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية، سيبدأ فى 1 أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن سعر الأرز الشعير تم تحديده بنحو 6600 جنيه للطن الرفيع، و6850 للطن العريض.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أصدرالشهر الماضي، القرار رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلى لهذا الموسم، بحيث يبدأ موسم توريده 25 أغسطس الماضي، ويستمر حتى 15 ديسمبر المقبل.

وأكد تجهيز أكثر من 150 نقطة لاستقبال الأرز الشعير المحلى لهذا لعام 2022 داخل 6 محافظات تتم زراعة الأرز بها وهى كفر الشيخ والشرقية الدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة.

كما سيكون التوريد إجباريا بواقع طن عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل %25 من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، باجمالى مستهدف 1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام.

فى سياق متصل، أوضح «أبو هاشم» أن زيادة سعر إردب القمح إلى 1000 جنيه فى موسم 2023 يعتبر حافزا للفلاحين، حيث تمت زراعة 137.38 ألف فدان، وتم توريد 146.5 ألف طن قمح فى موسم 2022.

وأشارإلى أنه يوجد 36 مكتبا تموينيا مطورا بمحافظة الغربية، يتم من خلالها استلام المستندات الخاصة بالبطاقات التموينية من إضافة زوجة وفصل اجتماعى وإصدار بطاقة جديدة يتم استخراجها من المكاتب التموينية المطورة.