وكيل البرلمان: لابد من محاسبة الفاسدين بالمنظومة الرياضية

ياسمين فوازتقدم سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب بطلب إحاطة موجه ضد كل من المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والمهندس أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واتحاد الكرة المصري بِشأن التجاوزات التي وقعت في مشاركة مصر في كاس العالم بروسيا.وطالب "وهدان" في بيان صحفي له اليوم، بضرورة كشف المتسبب فب

ياسمين فواز





تقدم سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب بطلب إحاطة موجه ضد كل من المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والمهندس أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واتحاد الكرة المصري بِشأن التجاوزات التي وقعت في مشاركة مصر في كاس العالم بروسيا.







وطالب “وهدان” في بيان صحفي له اليوم، بضرورة كشف المتسبب فب حجم التجاوزات التي وقعت خلال مشاركة منتخب مصر في كأس العالم بروسيا، مشيرا إلى أن حدوث تجاوزات مالية وخروج منتخب مصر بهذا الشكل المهين أمور تستوجب محاسبة المقصريين المتورطين من اتحاد الكرة وغيرهم.







وأشار “وكيل النواب” إلى أنه منذ صفر ملف تنظيم المونديال 2010وحتى الآن لم يحاسب أي مقصر أو فاسد داخل المنظومة الرياضة مما اساء بسمعة مصر الدولية، مؤكدا على ضرورة التحقيق والمحاسبة لعدم تكرار ما حدث في روسيا.

