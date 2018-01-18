وكيل البرلمان: لابد من تعديل القوانين بما يتناسب مع المرحلة

وأضاف وهدان خلال لقائه ببرنامج بلدنا أمانة الذي يقدمه خالد علوان على قناة ltc مساء كل خميس واثنين، من بين أسباب تغيير قانون الإجراءات الجنائية هو تحقيق العدالة الناجزة، مؤكدا أن قانون الإيجارات القديمة غير عادل وغير منصف.

وأوضح أن القضاء عليه عبء كبير جدا في إنجاز ما لديه من قضايا لها تأثير على الشارع المصري.

وعن الأوقاف المصرية أضاف وهدان أن أموال الأوقاف عليها اعتداءات كثيرة جدا وأننا لدينا أوقاف من أيام محمد علي والأوقاف تعتبر من أملاك الشعب ويجب حصرها بدقة.

وأوضح وهدان أنه في ظل العشوائية الإعلامية يتعاظم دور الهيئة الوطنية للإعلام في المتابعة وضبط الإعلام وردع الشائعات لأن الشائعة من أهم أدوات حروب الجيل الرابع التي تغزو العالم أجمع وبالأخص مصر كون

وقال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب أن الأحداث في مصر متسارعة ومتتالية، لافتا أن ما تم إنجازه خلال العامين الماضيين فقط يعادل ما تم إنجازه طوال أكثر من 15 عام ونتطلع للمزيد من المشاريع

وأضاف أن حجم الإنجازات بقطاع الإسكان والطرق وقناة السويس وتنمية سيناء في ظل الحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب فذلك تحدي كبير وإلى الان نجحنا في هذا التحدي.

وأشار وهدان إلى أن مجلس النواب منوط به إقرار القوانين ولكن يجب أن يكون هناك في المقابل ثقافة لدى المواطنين لتقبل وتنفيذ ما يتم إقراره فالمواطن المصري في الخارج منضبط لأبعد حد ولكن داخل مصر ليس كذلك وأكد أن قوة القانون تأتي في تنفيذه بعد إقراره.