وكيل البرلمان: الحريات في مصر أكثر من الدول المتقدمة (فيديو)

قال النائب سليمان وهدان، وكيل البرلمان المصري ، إن الحريات في مصر موجودة أكثر من أى دولة في الدول المتقدمة، مشيرا إلى أن مصر ترفض أن ينصب البرلمان الأوروبي نفسه حكما على الشأن الداخلي المصري، بعد مطالبته بإخلاء سبيل باتريك جورج، الباحث الذي تم حبسه احتياطيا طبقا لقرار النيابة العامة.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد: القضاء المصري شامخ ونزيه، وله مواقف تاريخية، ويشهد له الجميع، لكن هناك بعض الأشخاص يقومون بالتشويه المتعمد، وهناك من يسعى لتشويه صورة مصر في الخارج، وهذا التدخل من البرلمان الأوروبي غير مقبول شكلا وموضوعا.

وتابع وهدان: أعداء مصر كثر، وهناك مؤامرة عليها، لأنها تبهر العالم في التنمية، وتقدمت في عدد من الملفات الاقتصادية، وهي دولة ذات سيادة، والحرية فيها مكفولة للجميع.

وأمر النائب العام باستكمال التحقيقات فى القضية رقم 7245 لسنة 2019 إدارى قسم ثان المنصورة، والمتهم فيها باترك جورج ميشيل زكى سليمان بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعى، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.