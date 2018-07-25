وكيل البرلمان: افتتاح مشاريع الكهرباء خطوة جديدة في بناء دولة حديثة

ياسمين فوازوصف سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية في مجال الكهرباء، بالإنجاز التاريخي والحجر، الذي يؤكد أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو بناء دولة حديثة. مؤكدًا أن مصر ستكون أكبر دولة أفريقية في تصدير الكهرباء بعدما كانت دولة مستهلكة.أوضح "وهدان"

ياسمين فواز

وصف سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية في مجال الكهرباء، بالإنجاز التاريخي والحجر، الذي يؤكد أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو بناء دولة حديثة. مؤكدًا أن مصر ستكون أكبر دولة أفريقية في تصدير الكهرباء بعدما كانت دولة مستهلكة.

أوضح “وهدان” في بيان صحفي له اليوم، أن مصر كانت تعاني من انقطاع للكهرباء بشكل كبير،و لكن بخطوات حقيقة من أجل بناء عذا الوطن، اصبحت مصدر مصدرة للكهرباء، مؤكدًا أن تنفيذ المحطات الجديدة في عامين فقط وهو وقت قياسي للغاية.

أكد “وكيل البرلمان” أن محطات سيمنز الثلاثة ببنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس ضمن الاتفاق الحكومي بين مصر وألمانيا، والتي جارى افتتاحها بقدرة 14 ألف 400 ميجا وات ستجعل مصر لأول مرة الأولى عالميا فى قطاع الكهرباء.

وأضاف أن جميع المشروعات التي كانت حلم أمام الشعب المصري اصبحت حقيقة تنفذ على الأراضي المصرية، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستكون من أجل جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي صبر من أجلها الشعب المصري.