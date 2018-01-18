وكيل البرلمان: أرفض سياسة الحزب الواحد

قال النائب الوفدي سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إنه كمواطن مصري يتمنى أن يكون هناك استجوابات في مجلس النواب كما يجب أن يكون هناك معارضة لتصويب أخطاء الحكومة وأنه ضد سياسة الحزب الواحد.وأضاف وهدان في برنامج "بلدنا أمانة" الذي يقدمه خالد علوان على قناةltc ، أنه إما أن تملأ العقول أو تملأ الب



قال النائب الوفدي سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إنه كمواطن مصري يتمنى أن يكون هناك استجوابات في مجلس النواب كما يجب أن يكون هناك معارضة لتصويب أخطاء الحكومة وأنه ضد سياسة الحزب الواحد.

وأضاف وهدان في برنامج “بلدنا أمانة” الذي يقدمه خالد علوان على قناةltc ، أنه إما أن تملأ العقول أو تملأ البطون فالنائب الذي يتحدث عن التشريعات والقوانين تحت قبة البرلمان إذا رشح نفسه مرة أخرى فلن ينتخبه أهل دائرته إنما إذا أحدث بعض الجدل والنقاشات لانتخبوه.

وفي سؤاله عن زيادة المعاشات أكد وهدان أنه من الفريق المنادي بضرورة زيادة المعاشات