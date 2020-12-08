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وكيل الأوقاف: تطهير وتعقيم المساجد يوميًا (فيديو)

طوال أيام الأسبوع قبل كل صلاة
محمد مجدي 8:31 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20 8:31 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20

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أكد الدكتور نوح العيسوي وكيل وزير الأوقاف لشئون المساجد أنه يتم تطهير المساجد بشكل دوري مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

وقال العيسوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى على برنامج صالة التحرير، فضائية صدي البلد، إنه يتم التنبيه على عمال المساجد بالنظافة المستمرة طوال أيام الأسبوع، وذلك قبل كل صلاة مع استمرار تعقيم وتطهير المساجد.

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وأضاف العيسوي أنه تم التنبيه على عمال المساجد بمنع دخول أي شخص بدون ارتداء الكمامة الطبية وسجادة الصلاة الخاصة به، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

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