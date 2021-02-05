«وكيل اقتصادية النواب» يطالب رئيس هيئة الاستثمار بمراجعة الموقف التعاقدى لقرية الكروان السياحية (مستند)

طالب النائب أحمد فرغلي، وكيل اللجنه الاقتصادية بمجلس النواب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، محمد عبد الوهاب، بمراجعة موقف إسناد قرية الكروان السياحية-إحدى القري التابعه للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة- لشركة نيوبلان بحق انتفاع 25 عامًا بقيمة تعاقدية 22 مليون جنية سنويا، وزيادة سنوية 10%، وفقا لما انتهى إليه الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، المالك الرئيسي لتلك القري السياحية

وأكد فرغلي تقدمه بطلب إلى رئيس الوزراء، ورئيس هيئة الاستثمار، لتوضيح الموقف التعاقدى للجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد مع الشركة القائمة بتطوير القرية، لافتا إلى قيام الشركة بالتسويق للقرية باعتبارها كمباوند سكنى، ما يترتب عليه اختلاف فئات التسعير وضرورة العرض على هيئة التنمية السياحية

وأشار فرغلي من خلال طلب الإحاطة إلى المطالبة بإعادة تسعير المحال التجارية الملحقة بالقرية كوحدة مستقلة، ،وعرضها على لجنة دراسة الطلبات بالمحافظة، ولجنة البت بالهيئة العامة للاستثمار

وتعد قرية الكروان واحدة من 6 قري سياحية تابعه للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد، وانتهجت المحافظة مؤخرا طرح تلك القري لشركات إدارة وتطوير عقاري، بحق انتفاع سنوى لمدد تمتد إلى 25 عاما، بقصد تعظيم الإيرادات وتحقيق أرباحًا لصندوق الجهاز التنفيذي لخدمة والصرف على مشروعات المحافظه التنموية فى مختلف المجالات.