وكيل اقتصادية النواب: فخورين بوجود مصنع بيراميدز على أرض بورسعيد

أشاد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالنهضة الاقتصادية والصناعية الكبيرة التى تشهدها محافظة بور سعيد، معربا عن ثقته التامة فى أن محافظة بورسعيد ستكون خلال السنوات القليلة القادمة واحدة من أهم المحافظات والمناطق الاقتصادية والصناعية الواعدة، مؤكدًا أهمية الجولات الميدانية التى يقوم بها اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد للمشروعات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية داخل المحافظة.

ووصف “عبد الحميد” فى بيان له أصدره اليوم ما يتم داخل مصنع بيراميدز لإطارات السيارات بأنه واحد من أهم المشروعات الكبيرة فى مجال توطين وتعميق مثل هذه الصناعات الاستراتيجية داخل مصر تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر للحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات الصناعية المصرية معلناً اتفاقه التام مع تصريحات اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد التى أكد فيها أن المصنع يعد أكبر مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج إطارات السيارات وقد شهد تطورا كبيرا خلال 3 سنوات ، ووصل لأربع مراحل، ويصدر للعديد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا.

وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بحرص محافظ بورسعيد على توجيه الشكر لشباب مصر و رئيس مجلس إدارة المصنع وأنه فخور بتواجد هذا الكيان العالمي على أرض بورسعيد بأيادي مصرية واستثمارات مصرية وما يشهده المصنع من توسعات وتطورات والتزام المستثمر بالخطة الموضوعة لتطوير العمل داخل المصنع، وتحقيق أعلى مستوى من الإنتاج والتصدير موجهاً الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد لحرصه على تقديم كافة الدعم للمستثمر الجاد وتذليل اي عقبات قد تواجهه وتأكيده على أن مصنع بيراميدز أثبت نجاحه بعد التطور الذي شهده حاليا خاصة أن المصنع في أقل من 3 اعوام جعل مصر على قائمة البلدان المصدرة لمنتج كاوتش السيارات.

كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتأكيد محافظ بور سعيد على أن الفترة القادمة سوف تشهد افتتاح عدد من المشروعات الصناعية، ومنها المرحلة الرابعة من توسعات مصنع بيراميدز، و مصنع الغازات بجنوب بورسعيد، ومصنع إنتاج الأعلاف بجنوب بورسعيد مؤكداً الاهمية الكبير لاهتمام اللواء عادل الغضبان بمشروعات الشباب الصغيرة بجنوب بورسعيد و التي ساهمت في توفير صناعات متعددة دعمت السوق المحلي، و شكلت مع الكيانات العملاقة نموذجا ساهم في رفع اسم مصر عاليا و توفير الالاف من فرص العمل لابناء بورسعيد.

ووجه الدكتور محمد عبد الحميد التحية والتقدير الى المهندس ابراهيم جودة رئيس مجلس إدارة المصنع وجميع القيادات المهندسين والعمال بهذا المصنع على النجاحات الكبيرة التى حققتها خاصة غزو صادراته للعديد من الدول ومنافسته للماركات العالمية.

تجدر الاشارة الى أن مصنع بيراميدز أنشىء بحجم استثمارات بلغت 3مليار جنيه، و 1500 عامل، وسوف يصل ل 3800 عامل مع الانتهاء من التوسعات الجارية ويعد المصنع السابع على مستوى العالم في إنتاج وتصدير كاوتش السيارات بجميع انواعه.