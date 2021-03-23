وكيل إسكان مطروح : إنهاء الدور الأول من المبنى الخدمى والتجارى بالكيلو 4

أكد المهندس محمد الباهى وكيل وزارة الإسكان بمطروح، أن معدلات أعمال إنشاء المبنى الخدمى والتجارى الجديد بين عمارات الكيلو 4 الجديدة تسير وفق المخطط الزمنى مع الإسراع بها، حيث تم الانتهاء من الدور الأول للمبنى المقام من دور أرضى 28 محلا تجاريا مساحة 32 م2 و2 كافتيريا بمساحة 80 م2.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال والمشروعات الجارية للإسراع فى نسب التنفيذ ومراجعة الالتزام بالمواصفات الجيدة لتنفيذ الأعمال.

والدور الأول من م15 مكتب مسطح 64 م2 ، والدور الثانى والثالث بعدد 24 وحدة سكنية بمسطح يبدأ من 54 م2 الى 96م2 لخدمة أهالي المنطقة السكنية ، مضيفا أنه سيتم مراعاة توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمراعاة أماكن انتظار السيارات ضمن المخطط مع الإعلان عن مكونات المبنى الخدمى التجارى واستقبال طلبات الحجز بموقع التقدم لاستغلال المحلات والوحدات المنشأة.