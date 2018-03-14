وكيل إسكان النواب يحذر من تداعيات ارتفاع تعداد المصريين

ياسمين فوازقال النائب خالد عبد العزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان، ونائب "المصريين الأحرار" بدائرة دار السلام، إن التحذيرات من الزيادة السكانية يجب أن تؤخذ في عين الاعتباروأوضح فهمي أن تأثيرات الزيادة السكانية السلبية ستكون على المجتمع ككل، وليس على فئة بعينها. ولفت إلى أن ارتفاع تعداد المصريي

ياسمين فواز

قال النائب خالد عبد العزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان، ونائب “المصريين الأحرار” بدائرة دار السلام، إن التحذيرات من الزيادة السكانية يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار

وأوضح فهمي أن تأثيرات الزيادة السكانية السلبية ستكون على المجتمع ككل، وليس على فئة بعينها.

ولفت إلى أن ارتفاع تعداد المصريين 11 مليون نسمة في7 سنوات، يعكس حجم الأزمة التي ننتظرها في حال استمرار هذه المعدلات.

وأضاف عبد العزيز أنه في ظل الخطة وضعتها وزارة الصحة لمواجهة الزيادة السكانية، يجب أن يكون هناك خطة موازية، وعمل مستمر من مختلف الوزارات لتغيير الوعى والثقافة في المجتمع المصري بشكل عام فيما يتعلق بقضية الإنجاب .

واستطرد “زيادة عدد المواليد وصل إلى حد مرعب، لا يمكن التعامل معه في إطار الإرشادات على فترات متباعدة”.

واعتبر أن قضية الزيادة السكانية تحتاج إلى عمل وجهد متواصل خاصة أنها قضية ثقافية وتوعية في المقام الأول .

وأوضح عبد العزيز أنه بالرغم من كثرة وضخامة مشروعات الإسكان التي تنفذها الدولة في كل المحافظات، إلا أن الزيادة السكانية الرهيبة تأكل هذه المشروعات السكنية.

وأكد أن المسؤولية في ذلك لا تقع على وزارة الصحة فقط، وإنما تمتد إلى عدد آخر من الوزارات من ضمنها وزارة الأوقاف

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف من الممكن أن تلعب دورا رئيسيا في نشر الوعى لدى المواطنين في المساجد في مختلف المحافظات والقرى، وكذلك وزارة التربية والتعليم، التي يمكن أن تلعب دورا كبيرا في هذا الشأن.

