وكيل إسكان النواب : الجيش المصرى من أقوي الجيوش

هنأ النائب خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، وعضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدار السلام، الشعب المصري بوصول الغواصة 42 التي تعد من أحدث الغواصات تقنيا وتسليحا على مستوى العالم، والفرقاطة “الفاتح” صاحبة القدرات الهائلة في تنفيذ حماية الساحل والبحث وتدمير الغواصات والمزودة بقدرات هجومية ودفاعية وحماية القوات البرية وتتبع أكثر من 500 هدف في وقت واحد، مؤكدُا أن استلام الغواصة42 والفرقاطة “الفاتح” يحافظ على أن يكون الجيش المصرى من ضمن أقوي جيوش العالم.

وأوضح – في بيان اليوم السبت – أن عملية بناء مصر من جديد تتم بالتوازي مع بناء وتطوير جيش مصر، والحفاظ على مكانته عن طريق التطوير المستمر الذي نشاهده، موجهًا الشكر للقيادة السياسية ولجيش مصر العظيم ولكل من يشارك في بناء مصر حديثة قوية.

وأشار إلى أن التنمية المستدامة التي شهد لها خبراء الاقتصاد الدولي، تؤكد أن تجربة مصر فريدة من نوعها في ظل ظروف سياسية واقتصادية ومحاربة كبرى للإرهاب تمر بها المنطقة والعالم أجمع وصلت إلى قلب العواصم الأوربية، وأصبحت لا تختص بمنطقه أو إقليم بذاته.

وأضاف “نائب دار السلام ” وهذا ما نبهت له القيادة السياسية في مصر لأكثر من ثلاث سنوات بأهمية وجود جبهة عالمية لمواجهة الإرهاب ولم يصدق الكثير بأن الإرهاب سوف يصل إلى تلك العواصم، مؤكدًا أن دائما وابدا مصر لها نظرة ثاقبة فيما تبديه من حلول لا يستوعبها الكثير في وقتها.