سيـــاســة

وكيل إسكان البرلمان : مبادرة الرئيس لإعمار غزة بـ500 مليون دولار إنسانية وعظيمة

داعيًا الدول العربية إلى أن تحذو حذو مصر وتتضافر الجهود للتخفيف من معاناة أهل غزة
ياسمين فواز 8:22 م, الثلاثاء, 18 مايو 21 8:22 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أشاد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان البرلمان، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بتخصيص 500 مليون دولار دعمًا من مصر لإعادة الإعمار في غزة بخبرات وأيدٍ مصرية، واصافًا إياها بـ”المبادرة الإنسانية العظيمة” التي تعبر عن المبادئ الأخلاقية الجليلة للدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي تجاه الأشقاء العرب.

ووجّه ” شكري”، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، التحية لموقف الرئيس السيسي والشعب المصري ولصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان، داعيًا الدول العربية إلى أن تحذو حذو مصر وتتضافر الجهود للتخفيف من معاناة أهل غزة.

اقرأ أيضا  وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان سُبل إنهاء الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وقال وكيل إسكان البرلمان إن “كل مصري يشعر بالفخر بدولته الكبرى في عهد الرئيس السيسي، التي تقوم بدورها على كل المستويات في دعم الأشقاء في فلسطين المحتلة منذ بداية الأزمة بالدعم السياسي والأمني واللوجستي والطبي وفتح المعابر، والآن الدعم المادي وإعادة الإعمار.

وأضاف شكري أن تخصيص هذا المبلغ يعبر عن حرص الرئيس شخصيًّا على دعم ومساندة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وتعبيرًا عن وحدة الشعبين المصري والفلسطيني”.

اقرأ أيضا  المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة: نتنياهو قاد البلاد إلى الفوضى

وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري أن مساهمة مصر ستشمل إعادة البنية التحتية لغزة وستمثل شاهدًا للتاريخ بالدور الذي تقوم به مصر التي جادت بأرواح أبنائها ذودًا عن أرض فلسطين منذ حرب 1948 لتقف هذه الإنشاءات كرسالة دعم وطمأنينة دائمة أن أهل غزة والشعب الفلسطيني ليسوا وحدهم وأن مصر تقف وراءهم وتشد من أزرهم.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان في البرلمان أن وجود هذه الإنشاءات المصرية على أرض غزة سيمثل نوعًا من الحماية السياسية لها ضد أي اعتداء، مضيفًا أن الفرصة مُواتية بعد التطور الكبير في الخبرات المصرية في مجالات البنية التحتية والطاقة أن يحدث تكامل في هذه القطاعات مع أهلنا في غزة، مثلما حدث مؤخرًا في ليبيا بتوقيع عقود إنشاء ثلاث محطات كهربائية بخبرات مصرية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم ياسمين فواز

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

وزيرة التخطيط : خطة العام الجديد حققت الاستحقاقات الدستورية بموازنة الصحة والتعليم

ياسمين فواز 8:14 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

“تطاول على المملكة وشعبها”.. السعودية تستدعي سفير لبنان بعد “تصريحات مشينة” لوزير الخارجية

المال - خاص 7:46 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

مجلس النواب يعلن تأييده لمبادرة الرئيس لإعادة إعمار غزة

ياسمين فواز 6:26 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

ماذا قال أعضاء النواب والشيوخ عن مبادرة السيسي لإعمار قطاع غزة؟

ياسمين فواز 5:05 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

لجنة مشتركة في البرلمان توافق على 4 مواد من مشروع قانون الصكوك السيادية

ياسمين فواز 4:47 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

السيسى : لا سبيل لإنهاء العنف فى الأراضى الفلسطينية إلا بإيجاد حل جذرى وعادل

منتصر محمود 4:44 م, الثلاثاء, 18 مايو 21