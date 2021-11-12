سيـــاســة

وكيل أول مجلس النواب يثمن مشاركة السيسي في مؤتمر باريس لإنهاء الأزمة الليبية

بناء على دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
ياسمين فواز 6:45 م, الجمعة, 12 نوفمبر 21 6:45 م, الجمعة, 12 نوفمبر 21

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ثمن المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا، بناء على دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكد أن الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي تلعب دورا بارزا وفعالا في ملف ليبيا منذ بداية الأزمة، من أجل خروج ليبيا من الأزمة التي تمر بها حاليا، وعودتها إلى وضعها الطبيعي، واستقرار وأمن شعبها الشقيق .

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وأضاف سعد الدين، أن حرص مصر على إجراء الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل في موعدها، بهدف إنهاء كافة أشكال التدخلات الأجنبية وعودة الاستقرار إلى ليبيا والمنطقة بأكملها .

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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