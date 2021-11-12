وكيل أول مجلس النواب يثمن مشاركة السيسي في مؤتمر باريس لإنهاء الأزمة الليبية

ثمن المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا، بناء على دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكد أن الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي تلعب دورا بارزا وفعالا في ملف ليبيا منذ بداية الأزمة، من أجل خروج ليبيا من الأزمة التي تمر بها حاليا، وعودتها إلى وضعها الطبيعي، واستقرار وأمن شعبها الشقيق .

وأضاف سعد الدين، أن حرص مصر على إجراء الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل في موعدها، بهدف إنهاء كافة أشكال التدخلات الأجنبية وعودة الاستقرار إلى ليبيا والمنطقة بأكملها .