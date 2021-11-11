وكيل أوقاف الإسكندرية يُشكل لجنة لتنفيذ قرارات رفع صناديق التبرعات بالمساجد

وجه الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية مديري الإدارات بالعمل على تنفيذ قرارات الوزارة بخصوص رفع جميع صناديق التبرعات بصحن المساجد أو محيطها – ما عدا صناديق النذور الموجودة بمساجد النذور- وقام الشيخ خشبة بتشكيل لجنة ترأسها بنفسه لرفع صناديق مجالس الإدارات بالمساجد.

يُشار إلى أن اليوم الخميس تنتهي المهلة المحددة من وزارة الأوقاف لمديري المديريات فى المحافظات لرفع جميع صناديق التبرعات، حيث أوضحت وزارة الأوقاف، أن المديريات بدأت منذ صدور القرار رفع جميع الصناديق من صحن أي مسجد أو محيطه أو ملحقاته، وفى موعد أقصاه اليوم الخميس، وعلى أن تنتهى اللجان من عملها في موعد أقصاه الاثنين المقبل ، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والتأديبية.

كما وجه إدارة المتابعة وتفتيش الإدارات الفرعية بتكثيف المرور لمتابعة سير العمل وتنظيمه والتأكد من تنفيذ قرارات الوزارة.

نشاط مكثف لمديرية أوقاف الإسكندرية على المستوى الدعوي والإداري

وعلى صعيد أخر التقى الدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية اليوم بالسادة ائمة برج العرب لتفقد أحوال المساجد وبحث آليات العمل الدعوي بالإدارة بحضور الدكتورةماجدة الشاذلي مقررة المجلس القومي للمرأة فرع الإسكندرية و الدكتورة ايمان منا المقرر المناوب للمجلس القومي للمرأة فرع الاسكندرية للتنسيق بين المجلس والمديرية للإستعانة بعدد من السادة الائمة للمشاركة في ندوات مبادرة حياة كريمة بالتنسيق مع الجهات المعنية كالصحة والتربية والتعليم وغيرها من الهيئات الحكومية في إطار بروتوكول التعاون بين الهيئات الحكومية و الوزرات .