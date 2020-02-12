وكيل أعمال «صلاح» عن مشاركته في أولمبياد طوكيو : لم يُقرر بعد

نفى رامي عباس ، وكيال أعمال ومحامي محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر ، اختيار موكله ضمن منتخب الشباب المصري في أولمبياد طوكيو 2020 المقررة الصيف المقبل ، موضحا أنه لم يتم اتخاذ قرار بذلك حتى الآن.
وأوضح عباس ذلك في تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر ردا على على تغريدة لجريدة ” أنفليد واتش” والتى جاء فيها أن مصر أكدت خططها لتسمية نجمها محمد صلاح ضمن 3 تم اختيارهم للمشاركة في الأولمبياد الصيف المقبل ، ما سيغيبه عن فريقه قبل الموسم القادم من الدوري الإنجليزي.
وكان شوقي غريب ، المدير الفني للمنتخب الأولمبي ، قد أكد أمس الثلاثاء أنه استقر على اختيار محمد صلاح ضمن المنتخب المصري المشارك بالأولمبياد.
ووفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فإنه لا يحق للمنتخب الأولمبي استدعاء لاعب للمشاركة بالأولمبياد دون الحصول على موافقة ناديه الذي يلعب له.