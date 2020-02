وكيل أعمال «صلاح» عن مشاركته في أولمبياد طوكيو : لم يُقرر بعد

نفى رامي عباس ، وكيال أعمال ومحامي محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر ، اختيار موكله ضمن منتخب الشباب المصري في أولمبياد طوكيو 2020 المقررة الصيف المقبل ، موضحا أنه لم يتم اتخاذ قرار بذلك حتى الآن.

وأوضح عباس ذلك في تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر ردا على على تغريدة لجريدة ” أنفليد واتش” والتى جاء فيها أن مصر أكدت خططها لتسمية نجمها محمد صلاح ضمن 3 تم اختيارهم للمشاركة في الأولمبياد الصيف المقبل ، ما سيغيبه عن فريقه قبل الموسم القادم من الدوري الإنجليزي.

وكان شوقي غريب ، المدير الفني للمنتخب الأولمبي ، قد أكد أمس الثلاثاء أنه استقر على اختيار محمد صلاح ضمن المنتخب المصري المشارك بالأولمبياد.