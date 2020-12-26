رياضة

وكيل أعمال بن شرقي وأوناجم: تقدمنا بشكوى ضد الزمالك بسبب تأخر المستحقات

يونس من الأشخاص الجيدين واللاعبين الكبار السابقين في مصر
إسلام مصطفى 2:35 م, السبت, 26 ديسمبر 20 2:35 م, السبت, 26 ديسمبر 20

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صرح كريم بلق، وكيل أعمال محمد أوناجم وأشرف بنشرقي، لاعبي نادي الزمالك، أنه تقدم بشكوى ضد إدارة النادي، بشأن المستحقات المالية المتأخرة لكلا اللاعبين، مُبينًا أن هذه الشكوى تم تقديمها في وقت سابق قبل نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال بلق، خلال تصريحات خاصة لـ«البطولة» المغربي: «الشكوى كانت قبل نهائي إفريقيا، أي في عهد مرتضى منصور، وابنه أمير، الذي كان يعتبر نفسه نجمًا فوق اللاعبين، لكن بعض الإجراءَات الإدارية المتعلقة بالمحامين، جعلتها تصل بشكل متأخر».

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وتابع: «بن شرقي وأوناجم مستمران مع الزمالك، ولم يعيشا أي مشاكل مع أي مسؤول في النادي، سوى أمير مرتضى منصور، الذي كان يغار من نجومية لاعبي الفريق خاصة بن شرقي».

وعن الفترة الانتقالية التي يمر بها نادي الزمالك حاليًا، علق بلق: «نحترم أيمن يونس للغاية، لقد استقبلني في بيته رفقة أوناجم وبنشرقي أكثر من مرة، وأرى أنه من بين الأسماء القادرة على قيادة النادي لبر الأمان».

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وأضاف: «يونس من الأشخاص الجيدين واللاعبين الكبار السابقين في مصر، بيته مفتوح للجميع، رجل يُجيد الحوار ومتفهم، أتشرف بمعرفته، بل أتمنى فعلًا أن يأخذه بعض اللاعبين العرب قدوة لهم».

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بقلم إسلام مصطفى

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